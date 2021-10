Grande Fratello Vip 6, Jo Squillo si infuria con Raffaella Fico “le cose dimmele in faccia”

La casa del Grande Fratello Vip 6 ha fatto da cornice alla lite tra Jo Squillo e Raffaella Fico: la cantante ha affrontato la showgirl quando ha saputo che la Fico l'ha accusata con altre coinquiline di non prendere mai posizioni. La cantante ha spiegato a Raffaella che questo è il suo modo di essere e lei deve rispettarlo.

Jo Squillo, dopo aver terminato lo sciopero della fame iniziato per sensibilizzare l'opinione pubblica sul caso di Chico Forti, è tornata a interagire con i coinquilini del reality e si è accorta che alcune delle persone di cui si fida di più hanno parlato alle sue spalle, in particolare Raffaella Fico e Ainett Stephens l'hanno accusata di non prendere posizioni.

I pettegolezzi nella casa del Grande Fratello Vip non sono mai mancati, anzi molti li considerano l'anima del gioco. Questa volta la discussione è nata quando qualcuno si è preso la briga di andare da Soleil Sorge per riferire che Miriana Trevisan e Jo Squillo non si avvicinano a lei perché Raffaella Fico e Ainett Stephens si arrabbierebbero. Jo Squillo allora ha voluto parlare direttamente con queste ultime due per chiarire la situazione, sottolineando che il pettegolezzo non è nato da lei: "io non ho detto mai una cosa del genere", intendendo dire che non ha raccontato a nessuno che Raffaella e Ainett le impediscono di relazionarsi con la Sorge.

Chiarita questa situazione Jo Squillo ha voluto sapere se alcune voci che girano sul suo conto sono vere: la cantante si è sentita accusata di non prendere posizioni nella casa, la sua neutralità non è apprezzata da tutti i coinquilini. "Qui passa che non voglio prendere posizione. È vero o non è vero?", ha chiesto a Raffaella Fico e Ainett Stephens che le hanno confermato il rumor. Jo Squillo si è alterata "Me l'avete mai detto in faccia?". Ainett Stephens le ha spiegato il suo punto di vista, condiviso dalla Fico " Tu per la tua carriera, per il tuo percorso di vita e spirituale fai fatica a prendere posizione. È chiaro che in un contesto del genere prima o poi dovrai farlo". "Non voglio prendere posizioni", ha spiegato un'irritata Jo Squillo, chiarendo che non ha intenzione di cambiare e vuole che le altre coinquiline rispettino questo suo modo di essere.