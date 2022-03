Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié rompe con Barù e annuncia “i #jeru non esistono”

Jessica Selassié e Barù sono scoppiati ancora prima di diventare una coppia: come vediamo in una clip di Mediaset Infinity, oggi al Grande Fratello Vip 6 si è consumato il dramma dei #jeru

Tra Jessica Selassié e Barù i rapporti sembrano irrecuperabili, anche se i loro fan continuano a sperare. Oggi sulla casa del Grande Fratello Vip 6 sono volati aerei in favore dei #jeru, ma Jessica li ha gelati dicendo che ormai il duo si è completamente sfaldato.

Al Grande Fratello Vip 6 può succedere anche che una coppia si lasci, senza mai essere stata una coppia. È quello che è successo a Jessica Selassié e Barù, i due non sono mai stati insieme, la principessa etiope si sente attratta dal nipote di Costantino Della Gherardesca, il comportamento di quest'ultimo è sempre stato ambiguo, almeno dal punto di vista di alcuni fan.

Oggi, coloro che credono nella coppia di gieffini, hanno mandato sulla casa del Grande Fratello Vip 6 ben tre aerei , spendendo anche dei soldi. Purtroppo l'effetto ottenuto da questi messaggi via aerea non è stato quello che gli amanti di Barù e Jessica si aspettavano. L'enologo è rimasto completamente indifferente, Jessica invece ha ringraziato chi invitava Barù a fidarsi di lei, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Durante il passaggio di uno di tre aerei mandati sulla casa, precisamente il terzo, Jessica ha detto: "Tre aerei per i #jerù, grazie mille, non vorrei dirvelo ma non esistono più!". Le incomprensioni tra i due vanno avanti da alcuni giorni, ormai...

Nella puntata del 7 marzo, Barù ha visto una clip in cui Jessica sospettava che quella del nipote di Costantino Della Gherardesca fosse solo strategia , il toscano si è sentito profondamente offeso da quest'affermazione. Lui però, a sua volta, non aveva fatto il nome di Jessica tra i vipponi che avrebbe voluto in una eventuale finale con lui. Il divario tra i due ormai è diventato una voragine. E stasera Barù è in nomination e potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6.