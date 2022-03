Grande Fratello Vip 6, Barù contro Jessica Selassié “hai insultato i miei valori”

Dopo-puntata burrascoso tra Barù e Jessica Selassié: la mattinata del Grande Fratello Vip 6 è stata contrassegnata da una discussione tra il nipote di Costantino Della Gherardesca e la principessa etiope. Ieri, nella puntata del 7 marzo del reality, Barù ha visto una clip in cui Jessica lo accusava di essere uno stratega .

La storia d'amore, vera o presunta che sia, tra Barù e Jessica Selassié, ha appassionato tantissimi spettatori del Grande Fratello Vip 6, l'hashtag #jeru, scelto dai fan dei due concorrenti, è attualmente quello che vanta il maggior numero di tendenze ed interazioni fra tutti quelli usati al di fuori dell'hashtag ufficiale del programma.

Per coloro che credono nella ship tra Barù e Jessica non è stata una mattinata facile: i due, in seguito ad una clip mandata in onda ieri da Alfonso Signorini, hanno avuto una discussione piuttosto accesa . Nel video, mostrato durante la 47esima puntata del reality, si sono viste le perplessità di Jessica su alcuni comportamenti di Barù. "Non vorrei che stesse flirtando con me solo per arrivare alla finale", è la sintesi del discorso fatto da Jessica a Sophie Codegoni

Dopo l'amarezza espressa da Barù in diretta, stamattina il nipote di Costantino Della Gherardesca ha voluto parlarne con la Selassié, punzecchiandola. Mentre i due erano in cucina, Barù si è rivolto a lei dicendole "Sono insopportabile? Dopo che mi insulti mi dai anche dell'insopportabile. Hai un bel coraggio".

Successivamente, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, l'enologo le ha spiegato il motivo del suo risentimento: "hai detto che io faccio la strategia per cosa? Non sono arrabbiato ma me la sono presa, mi sembra un insulto ai valori di una persona, all'anima di una persona".

Parlando poi con Lulù e Sophie, Balù ha chiarito: "se di lei non mi fregasse nulla magari non ci rimarrei. Boh, la trovo un'offesa brutta, solo questo". La Codegoni gli ha spiegato che sono le dinamiche del gioco a spingere le persone a fare certi ragionamenti, anche lei, quando ha iniziato la relazione con Basciano, ha pensato che lui si potesse essersi avvicinato per strategia. "Jessica era solo arrabbiata con te e triste per la nomination, per questo ha detto certe cose, ma non le pensa", ha concluso l'ex tronista di Uomini e Donne.