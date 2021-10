Grande Fratello Vip 6: Jessica, Clarissa e Lulù Hailé Selassié “siamo vere principesse”

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6 le tre sorelle Jessica, Clarissa e Lulù Hailé Selassié hanno riaffermato di essere principesse, respingendo le voci girate in questi giorni sui media. Le ragazze hanno rivelato che erano a conoscenza dell'arresto del padre, detenuto da giugno nelle carceri svizzere.

La vita di Jessica, Clarissa e Lulù Hailé Selassié in questi giorni è stata analizzata dai media, in particolare da quando, attraverso la televisione Svizzera, si è venuto a sapere che il padre delle ragazze è detenuto per truffa. Inoltre, attraverso le pagine di Oggi, si è insinuato che "il genitore si chiama Giulio Bissiri è nato effettivamente in Etiopia, figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo imperiale di Hailé Selassié. Il bambino giocava con i nipoti di Hailé Selassié ed era ben voluto dalla famiglia imperiale che lo considerava come uno di loro. Rientrato in Italia, ha vissuto il sogno di recuperare l'immenso tesoro del Negus".

Nella sesta puntata del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini ha chiesto alle ragazze dell'arresto del padre: "non lo abbiamo detto agli autori - hanno spiegato le principesse - perché volevamo rispettarlo un minimo, è nostro padre però noi siamo tre individui separati. Non ci sentivamo di condividere un nostro dolore, era la sua privacy. Forse nessuno lo avrebbe scoperto se non fossimo qui, è uscito fuori e non c'è problema. Nostro padre ci ha detto 'state tranquille e continuate con il vostro percorso'".

Le ragazze inoltre hanno chiarito che il padre, tornato dall'Etiopia, per motivi di sicurezza ha cambiato il nome in Giulio Bissiri: "Come tutto il mondo sa 47 anni fa c'è stata una rivoluzione che ha spodestato il mio bisnonno. La famiglia di mio padre non ha fatto in tempo a scappare, mio padre sì. Molte persone della nostra famiglia hanno subito violenze e il carcere. Mio padre è stato fortunato, una persona è riuscita a portarlo in Italia. Noi di conseguenza per un periodo di tempo abbiamo portato questo cognome. Nessuno può giudicare quello che un uomo 47 anni fa ha fatto per scappare e salvarsi la vita".

Jessica, Clarissa e Lulù hanno precisato che avevano immaginato che una volta entrate nella casa del Grande Fratello Vip la loro vita sarebbe finita sotto i riflettori "Se non fossimo principesse non saremmo venute qui a sput..narci, non sarebbe stato intelligente da fare. A palazzo c'era un giardiniere ed è l'uomo che ha portato mio padre in Italia per salvarlo".