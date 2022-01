Grande Fratello Vip 6, Pago diffida Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli

Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli sono stati diffidati da Pago per le espressioni usate contro Miriana Trevisan** all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Il cantante, ex marito della showgirl, lo aveva anticipato sui social e ora, come riportato durante un'intervista al settimanale Chi, è passato ai fatti dando mandato agli avvocati di tutelare il nome della madre di suo figlio.

Nella puntata del 3 gennaio del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini ha mandato in onda una conversazione tra Giacomo Urtis e Soleil Sorge, al centro del pettegolezzo dei due concorrenti c'era Miriana Trevisan, di lei il chirurgo estetico ha detto "quando usciamo da qua ti racconto cosa ho visto in questi anni, perché io la conosco Miriana Trevisan, si è fatta comprare da un mio amico scarpe da 20, 30mila euro". L'esternazione di Urtis ha ottenuto la pronta replica di Soleil "è molto evidente il modus operandi, l'ho riconosciuta subito. Non mi convince. Sta qui a fare la vittima e tutti ci cascano, ci credono".

Pago la stessa sera su Instagram aveva assicurato che avrebbe tutelato legalmente il nome della ex moglie, oggi in un'intervista rilasciata al settimanale Chi ha confermato di aver diffidato i due protagonisti della clip "la sera della messa in onda della clip ero a cena con due amici, quando il mio cellulare ha iniziato a squillare all'impazzata. Tra le varie persone, mi ha chiamato anche mio figlio. Mi ha raccontato quello che era successo in tv e, d'istinto, ho mandato un messaggio al conduttore, Alfonso Signorini. Devo dire che la risposta di Alfonso mi ha fatto respirare. Mi ha messo nelle condizioni di essere lucido e di non impazzire. Nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie e, soprattutto, nessuno può permettersi di fare del male a mio figlio, che era in lacrime. Chiaro?"

Il giorno dopo Pago ha deciso di agire, il cantante ha diffidato anche Katia Ricciarelli per frasi dette in momenti diversi del programma contro la ex moglie "mi sono rivolto agli avvocati e abbiamo inviato una diffida ai 'signori' Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Successivamente la querela la potrà presentare Miriana, a nome suo, quando uscirà dalla Casa. Questa storia mi fa schifo. Sono veramente incazzato".