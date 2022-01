Grande Fratello Vip 6, Delia Duran “mi piacciono anche le donne”

Delia Duran ha fatto coming out dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6: la modella venezuelana ha ammesso che le piacciono anche le donne raccontando che per il compleanno ha regalato ad Alex Belli "una sco.ata" a quattro.

Alex Belli sembra finalmente fuori dal Grande Fratello Vip 6: ieri Alfonso Signorini, stufo delle continue interferenze, l'ha invitato a lasciare il programma. È ancora presto per sapere se la frattura tra il conduttore e l'attore si potrà ricomporre, quello di cui siamo sicuri è che Delia Duran, moglie di Belli, è decisa a rubare la scena al marito, e lo fa raccontando anche dettagli intimi della loro vita di coppia.

Ieri, dopo la diretta, Delia Duran e Soleil Sorge si sono confrontate su Alex Belli, come si vede nella clip. La modella venezuelana ha raccontato che subito dopo l'uscita dalla casa di Cinecittà Alex le ha chiesto scusa per il suo comportamento con Soleil ma poi ha iniziato ad isolarsi, passando le giornate a fare Tweet e a rivedere i video pubblicati sui social di lui e della Sorge, è stato questo atteggiamento del marito che l'ha spinta ad entrare al Grande Fratello. Delia ha poi svelato alcuni particolari intimi della vita di coppia rivelando la sua bisessualità "Io gli ho confessato tutto quello che ho fatto con le mie amiche, lui ha detto che sono proprio la donna che vuole avere, è scappato dalle sue ex perché erano sempre gelose che lui prendesse una modella per lo studio per delle foto anche nude, a me non dà fastidio perché è il suo lavoro".

Parlando della sua attrazione verso le donne Delia ha detto "Il giorno del suo compleanno abbiamo fatto la sco.ata a quattro con una sua amica perché io sono fatta così. Amo anche le donne, a me piacciono le donne e lo posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa".

Prima di Delia Duran era stato Giucas Casella a raccontare della sua bisessualità, in una precedente puntata del reality il paragnosta aveva detto "sono stato anche con uomini, è successo, per me è normalissimo - e poi - adesso non ci penso neanche più, se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare. Non rinnego nulla di quello che ho detto e fatto, perché l'amore è libertà ".