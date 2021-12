Grande Fratello Vip 6, Delia Duran lascia Milano dopo la dichiarazione di Alex Belli a Soleil Sorge

Delia Duran ha lasciato Milano quando il marito Alex Belli ha dichiarato di essersi innamorato di Soleil Sorge: la moglie dell'attore lo ha comunicato sui social dove ha scritto che ha bisogno di scappare dal gossip per prendersi cura di se stessa.

Anche questa settimana del Grande Fratello Vip 6 inizia all'insegna del legame che si è creato nella casa più spiata d'Italia tra Alex Belli e Soleil Sorge, nei giorni scorsi l'attore ha dichiarato di essersi innamorato di Soleil e, durante l'ultima punta del reality, intervistato da Alfonso Signorini ha detto "io Soleil veramente la amo". Poi, riferendosi al suo rapporto con la moglie Delia Duran, ha precisato "Delia sa benissimo quanto la amo. Chi ha definito il fatto che uno non possa amare, nonostante ami anche un'altra situazione?".

Delia però sembra pensarla diversamente, nell'ultima puntata del reality la modella venezuelana si è rifiutata di intervenire in trasmissione e ha scritto un messaggio sui social che potrebbe avere delle ripercussioni anche all'interno della casa di Cinecittà. La Duran ha usato il suo profilo social per comunicare di aver bisogno di allontanarsi dal gossip e da Milano. Nelle sue storie di Instagram si legge: "Sono stati giorni complessi, vi ringrazio per l'affetto che mi avete dimostrato ma ora mi dovete scusare, ho bisogno di scappare, prendermi del tempo per me stessa lontano dai social, lontano dal gossip e lontano da casa... Hasta luego Milano!", il messaggio potrebbe essere mostrato stasera ad Alex Belli per vedere la reazione dell'attore.

Delia Duran con questo gesto ha voluto far sapere che allontanandosi da Milano lascia anche la casa di Alex Belli, questo significa che il concorrente potrebbe non trovare la moglie ad aspettarlo quando finirà la sua avventura al Grande Fratello. L'attore aveva detto nei giorni scorsi di essere pronto ad uscire il 13 dicembre dal programma anche per il bene di Soleil "sarei disposto ad andarmene via per lasciarla libera", parole che avranno avuto il loro peso nella decisione di Delia che durante il programma ha sentito anche Soleil dire "Il bacio con Alex durante la Turandot era vero".