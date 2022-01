Grande Fratello Vip 6, Delia Duran: "Ho avuto un flirt con Aida Yespica"

Delia Duran ha raccontato di aver avuto un flirt con Aida Yespica: la moglie di Alex Belli nelle ultime ore ha parlato di numerosi aspetti della sua vita sessuale rivelando che la prima donna che le ha fatto sentire "le farfalle nello stomaco" è stata una modella messicana.

Dopo Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip 6 è arrivata la moglie Delia Duran a spiegare alle coinquiline cosa significhi 'amore libero', Delia già pochi giorni fa aveva raccontato di aver condiviso il letto con il marito e un'altra donna, in un'altra occasione aveva rivelato la sua bisessualità raccontando che per il compleanno del marito avevano festeggiato facendo "una sco.ata a quattro con una sua amica perché io sono fatta così. Amo anche le donne".

Ieri la modella ha continuato a raccontare del suo rapporto con le donne facendo il nome di Aida Yespica con la quale avrebbe avuto un flirt. Miriana Trevisan le ha chiesto di fare un esempio del tipo di donna che le piace e Delia ha risposto "ho avuto un'esperienza con Yespica, Aida Yespica", a questo punto la regia del Grande Fratello Vip ha staccato per evitare problemi a Delia e alla stessa produzione del reality.

La Duran poi ha raccontato a Nathaly Caldonazzo e a Manila Nazzaro che la prima volta che si è innamorata di una donna aveva 21 anni, come si vede nella clip. La Duran ha detto "io lavoravo come modella ed ero in giro per il mondo, c'era questa messicana che era nello stesso residence e li è scattato tutto. Lei dormiva con me, mi portava la colazione a letto, uscivamo insieme, il primo bacio ce lo siamo date in discoteca".

Ritornando sul concetto di amore libero Delia Duran ha spiegato ad alcune coinquiline "bisogna parlare chiaro: io non sono libera di avere un rapporto con Jessica o con un altro uomo senza il mio uomo. Questo non è amore libero", ha affermato la moglie di Alex Belli come si vede nella clip. Delia ha poi precisato il concetto "amore è universale, può essere amore per un'amicizia, per un cane, per un cibo.. Posso anche utilizzare il termine 'amore' per dire 'mi sono innamorata della cucina di Jessica'". La modella venezuelana ha poi specificato che l'amore libero prevede la condivisione con il partner "Ma è una cosa che vogliamo entrambi e si condivide: io non posso andare con un altro uomo da sola".