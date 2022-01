Grande Fratello Vip 6, Delia Duran: "io e Alex Belli siamo stati a letto con un’altra donna”

Rivelazioni a luci rosse di Delia Duran al Grande Fratello Vip 6: la gieffina ha rivelato che con il marito Alex Belli è andata a letto con un'altra donna: la modella venezuelana lo ha confidato a Manila Nazzaro sottolineando che tra loro esiste una grande complicità.

Delia Duran ha regalato nuovo materiale piccante alla storia tra lei Alex Belli e Soleil Sorge, il triangolo che ha tenuto in piedi i primi mesi del Grande Fratello Vip 6, la rivelazione della modella venezuelana non dispiacerà ad Alfonso Signorini che potrebbe addirittura tirarla in ballo già stasera nella 35esima puntata del reality.

Nella notte tra sabato e domenica Manila Nazzaro e Delia si sono concesse un attimo di intimità per conoscersi meglio, la Duran è entrata nella casa solo venerdì sera. Le due hanno condiviso il letto, come si vede in questo video, ed è stato in quel momento che Delia ha iniziato a confessarsi con l'ex di Temptation Island. Il discorso tra le due donne è finito sul rapporto tra Alex e Solei Sorge, come si vede in questa clip, e cosa è successo tra loro sotto le coperte. Manila ha affermato di non sapere nulla, Delia allora le si è avvicinata e le ha detto qualcosa nell'orecchio per poi aggiungere "non sono una cretina".

Delia Duran ha parlato della relazione tra lei ed Alex, basata sull'apertura mentale ma anche sulla fiducia reciproca e sulla complicità, e qui si è innescato il discorso sul rapporto a tre avuto dai due coniugi con un'altra donna. "Con Alex, ti confesso anche con un'altra donna, cioè capisci, una volta l'abbiamo fatto. Però perché c'era comunque anche una condivisione, capito?". Quello che a Delia non è andato giù è che quanto successo "sotto le coperte" tra Soleil e il marito sia avvenuto alle sue spalle.

La modella venezuelana prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6 ha scritto una lettera aperta pubblicata su Novella 2000, Delia tra le altre cose ha ribadito il suo amore per il marito, che deve però riconquistarla "devi farmi vedere ogni giorno quanto ci tieni a me, quanto mi ami. Non con le parole, ma con i fatti, e continuare a dimostrami quell'Alex che ho conosciuto tre anni fa, il vero e grande uomo che sei!".