Grande Fratello Vip 6, Davide Silvestri smaschera Alex Belli “sapeva che la porta rossa era chiusa”

Alex Belli è stato smascherato da Davide Silvestri: quando l'attore ha provato ad uscire dal Grande Fratello Vip 6 sapeva che la porta rossa era chiusa. Quella messa in piedi dall'attore di CentoVetrine lo scorso sabato sarebbe stata una vera sceneggiata perché Alex, secondo Davide, aveva controllato prima se il fatidico passaggio dal reality al mondo reale fosse aperto o meno.

Sabato scorso Alex Belli è stato protagonista di una sfuriata, l'attore è stato l'unico dei concorrenti a non ricevere messaggi da parte della famiglia o di una persona a lui vicina e ha perso la testa. Belli ha urlato che voleva abbandonare il reality prendendo a pugni e calci la porta rossa che in quel momento era chiusa. Prima che la regia censurasse 'il crollo mentale' di Alex, si è sentito il concorrente urlare "mi avete rotto il caz.o, Aprite questa porta! Fan..lo, non me ne frega un caz.o di questo gioco di mer.a. Apri questa porta caz.o". Quando alcuni concorrenti hanno provato a dirgli di smetterla con la scenata lui, prendendo a calci la porta, ha sbraitato "non sono scenate, me ne vado a fanc.lo basta".

Non tutti hanno creduto allo sfogo di Alex, molti nutrono perplessità sulla genuinità del suo comportamento, primo fra tutti il suo amico Davide Silvestri. L'ex attore di Vivere ha confidato i suoi dubbi a Francesca Cipriani, secondo lui Alex, prima di iniziare a sbraitare contro la porta rossa e a manifestare la sua voglia di uscire, si sarebbe accertato che la stessa fosse chiusa. Davide crede che, nel caso la porta fosse stata aperta, il suo amico Alex non avrebbe messo in piedi la sceneggiata.

Poco dopo Andrea Zelletta, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, su Twitter ha punzecchiato Alex Belli scrivendo "Comunicazione di servizio... oltre all'entrata/uscita principale volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte...".