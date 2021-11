Grande Fratello Vip 6, il Codacons contro il reality: “tutto studiato a tavolino”

Il Grande Fratello Vip 6 è entrato nel mirino del Codacons: il presidente Carlo Rienzi, attraverso le pagine della rivista Nuovo Tv, ha attaccato lo show di Alfonso Signorini accusando gli autori di studiare le varie dinamiche a tavolino trattando i concorrenti come burattini.

Dopo aver attaccato per anni Fedez e Chiara Ferragni, il Codacons, per il momento, sembra aver trovato un nuovo nemico nel Grande Fratello Vip 6, come testimoniano le parole usate contro il reality da Carlo Rienzi sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti. Tutti sanno che le dinamiche che si sviluppano all'interno della casa del reality sono in gran parte pilotate dagli autori attraverso i confessionali e la selezione delle clip mandate durante le dirette televisive, il presidente del coordinamento che tutela i diritti dei consumatori, riferendosi a tutto ciò, non esita a definire il programma di Alfonso Signorini un "teatrino" e i concorrenti dei burattini manovrati dagli autori.

" Quello che vedete non è mai spontaneo ma studiato a tavolino. Il Grande Fratello Vip è pieno delle solite schifezze e scenette trash. L'edizione di quest'anno è decadente". Secondo Renzi alcuni input ai concorrenti arriverebbero anche da personaggi fuori dalla casa, corre voce che quest'anno alcuni dei gieffini sono stati 'manovrati' da Fabrizio Corona prima di entrare nella casa più spiata d'Italia.

Il Codacons ritiene che Il Grande Fratello Vip anno dopo anno si sia trasformato in un programma che prende in giro i telespettatori, da qui l'intervento di Carlo Rienzi. Il presidente, per rafforzare la sua tesi, ha ricordato il siparietto messa in piedi da Giucas Casella, concorrente del reality, in una delle ultime dirette del programma. L'illusionista era stato chiamato in studio per ipnotizzare il pubblico, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli alla fine dell'esibizione erano rimaste con le dita intrecciate, peccato che la regia aveva inquadrato involontariamente il gobbo dove si leggeva "Giucas fa il suo show, Adriana e Sonia restano legate", a dimostrazione che il reality di Signorini è tutto tranne che "reale".