Grande Fratello Vip 6, Barù diffidato da Noemi: ecco cosa è successo

Barù è stato diffidato da Noemi e non potrà più dire il suo nome nella casa del Grande Fratello Vip 6: la decisione della cantante romana arriva poche settimane dopo che l'etologo, commentando una sua canzone, aveva detto di lei 'le devono tagliare le corde vocali!'

Nuova diffida al Grande Fratello Vip 6, lo scorso gennaio Pago aveva diffidato Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, per alcune espressioni usate nei confronti di Miriana Trevisan, ex moglie del cantante e madre di suo figlio.

Ora la diffida è arrivata a Barù, ed è stato lo stesso nipote di Costantino Della Gherardesca a renderlo noto "Sono stato diffidato da una certa signorina che canta, ma non posso dire il nome. Ma se mi sveglio con quella musica lì, che ca..o devo dire?", ha detto a Jessica Selassié. La principessa etiope, in un primo momento, non ha capito di cosa stesse parlando Baru', poi, si è ricordata di quello che aveva detto il coinquilino, e ha replicato "Chi è? Ah, ho capito! Adesso mi ricordo!".

All'indomani di Sanremo 2022, Il Grande Fratello aveva fatto ascoltare ai concorrenti una compilation del brani presentati alla 72esima edizione della kermesse canora. Barù aveva reagito dicendo "Dopo quelle canzoni di Sanremo, mi volevo sparare una fucilata nei coglio.i. Mamma mia, mi sono svegliato" e poi aveva chiesto "Ma di chi era la prima canzone? Noemi? Le devono tagliare le corde vocali!".

L'espressione, molto infelice, aveva mandato in subbuglio i numerosi fan della cantante, che avevano fatto arrivare a Noemi il video dello scambio di battute. Nelle storie di Instagram l'artista, rispondendo ad un follower sulle frasi del gieffino, aveva detto "Non si può piacere a tutti. Però perché tutta questa violenza?".