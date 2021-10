Grande Fratello Vip 6: gli autori lasciano i microfoni aperti, si sentono offese contro i concorrenti?

Nuovo caso al Grande Fratello Vip 6, la regia ha dimenticato i microfoni aperti e si è sentita una delle autrici pronunciare alcune frasi offensive. "Sono una massa di cerebrolesi", ha detto la voce misteriosa. Tutti, vipponi compresi, hanno pensato che la l'offesa fosse rivolta proprio ai concorrenti.

Non è la prima volta che al Grande Fratello scoppia un "microfono gate", ovvero che la regia lasci l'audio aperto e i discorsi privati degli autori vengano ascoltati dai concorrenti e dal pubblico che segue la diretta streaming. Quello che è successo oggi nella casa più spiata d'Italia è però uno degli episodi più imbarazzanti nella storia del reality.

Nel giardino della casa di Cinecittà stamattina stavano godendosi il sole autunnale della capitale alcuni concorrenti tra cui Aldo Montano, Ainett Stephens, Davide Silvestri, Nicola Pisu. Ad un tratto si è sentita una voce dal microfono, non si trattava della solita comunicazione ma di una discussione interna che nessuno avrebbe dovuto sentire "Una massa di imbecilli e cerebrolesi", dice una donna, forse un'autrice. Davide ha chiesto agli altri di rimanere in silenzio: "Facciamo finta di niente". Subito dopo un'altra voce di donna ha detto qualcosa di poco chiaro, è poi intervenuto un autore dicendo: "Cazz.i loro!". A quel punto Miriana Trevisan ha urlato "si sente tutto", e i microfoni sono stati spenti.

Sia il pubblico che i concorrenti hanno interpretato le parole degli autori come rivolte proprio agli abitanti della casa, nonostante i dialoghi in effetti non abbiano mai tirato in ballo in maniera specifica i vip.