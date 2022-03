Grande Fratello Vip 6, Baru e Lulù Selassié litigano, poi lei se la prende con Jessica "non mi hai difesa"

Al Grande Fratello Vip 6 una lite tra Baru e Lulù innesca una discussione tra le principesse Selassié: la tensione nella casa più spiata d'Italia coinvolge anche gli affetti familiari, Lulù accusa la sorella di non prendere le sue parti per non inimicarsi Barù, di cui si dice innamorata.

Una lite per futili motivi ha scatenato, come spesso succede al Grande Fratello Vip 6, un effetto valanga che ha rischiato di travolgere Lulù e Jessica Selassié. Tutto è iniziato quando Barù ha scoperto che qualcuno aveva tolto i suoi panni, ancora umidi, dall'asciugatrice. Quando ha individuato in Lulù la colpevole, è iniziata una lunga discussione: "Un minimo di rispetto. Non voglio usare toni scorretti con te", ha detto il nipote di Costantino Della Gherardesca, aggiungendo "Sei maleducata, non hai rispetto per le robe degli altri", come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Nella discussione non è intervenuta Jessica, e questo ha fatto infuriare Lulù, che sperava di essere difesa dalla sorella "non parli mai, non mi difendi mai", le ha detto, e poi, riferendosi a Barù: "devi fare sempre la leccona, stargli a leccare il culo, a costo anche di non difendere tua sorella". Lulù ha rimproverato Jessica, accusandola di essersi allontanata: "sei strana con me, prima ti comportavi in maniera diversa, lo sento, ti sei allontanata".

A fare da paciere ci hanno pensato Sophie Codegoni e Manila Nazzaro, le due gieffine, hanno convinto Lulù che l'affetto della sorella verso di lei resta immutato. La discussione si è conclusa con un abbraccio tra Lulù e Jessica, che ha suggellato la pace in casa Selassié