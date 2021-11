Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della 21a puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 21a puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 21a puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i concorrenti. Nella casa più spiata d'Italia ritorna il fidanzato di Francesca Cipriani e due nuove vippone entreranno come concorrenti.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni sullo show condotto da Alfonso Signorini. Stasera Francesca Cipriani si ritroverà di fronte il fidanzato, Alessandro Rossi, l'uomo è pronto a chiederle qualcosa di molto importante per il loro futuro insieme, arriverà la proposta di matrimonio per la showgirl? Anche Manuel Bortuzzo riceverà una nuova sorpresa.

Nel corso della puntata si parlerà ancora del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge, i due si sono concessi un bagno notturno in piscina sul quale Alfonso Signorini vuole vederci chiaro. Al televoto di stasera, che non comporta nessuna eliminazione ci sono Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge.

Il momento clou della serata prevede l'ingresso di due nuove concorrenti, da stasera Maria Monsè e Patrizia Pellegrino saranno due concorrenti ufficiali del Grande Fratello vip 6. Maria Monse, nata nel 1974, ha partecipato al Grande Fratello Vip 3 condotto da Ilary Blasi, allora Alfonso Signorini era opinionista del programma, in quell'edizione Maria restò nella casa 43 giorni. Frequentatrice dei salotti di Barbara D'Urso la Monsè è sposata con l'imprenditore salernitano Salvatore Paravia, i due hanno una figlia, Perla Maria.

Patrizia Pellegrino è originaria di Torre Annunziata e ha 59 anni. Nel 2004 ha partecipato all'Isola dei famosi, nel mondo dello spettacolo ha lavorato al cinema, in televisione ed in teatro. La Pellegrino ha tre figli Tommaso e Arianna avuti dall'ex marito Pietro Antisari Vittori, e Gregory, adottato in Russia. Il 28 maggio 2005 si è sposata con l'imprenditore Stefano Todini, i due hanno deciso di separarsi nel 2013.