Grande Fratello Vip 6 anticipazioni della 44esima puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 44esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Tre concorrenti sono al televoto e il pubblico deciderà chi tra loro lascerà, immediatamente, la casa più spiata d'Italia.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni di una puntata che si prevede ricca di discussioni. Alfonso Signorini, nella clip caricata da Mediaset Infinity, ha annunciato che stasera metterà l'uno contro l'altro i due gruppi , tutti al femminile, che si sono creati nella casa. Da una parte ci saranno Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, dall'altra Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, si parlerà dei motivi della loro assodata incomunicabilità.

Soleil Sorge, che in questi giorni ha messo in discussione la sua amicizia con Alex Belli, riceverà un messaggio dalla famiglia e un bigliettino da parte di Gianluca Costantino. Davide incontrerà la sorella e i due nipotini, che per lui sono come dei figli.

Un segmento del programma sarà dedicato anche agli incontri ravvicinati di Miriana Trevisan: l'ex volto di non è la Rai nella notte ha visto un'entità. Durante il daytime Alfonso ne ha parlato con Miriana, ricordandole che di 'avvistamenti' nella casa ce ne sono stati già nel corso delle precedenti edizioni del reality.

Nel finale di questa puntata del Grande Fratello Vip 6, verrà dato spazio alle nomination ma prima sapremo l'esito del televoto, che stasera è eliminatorio: il pubblico sta scegliendo chi salvare tra Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo. Il concorrente meno votato lascerà la casa immediatamente.