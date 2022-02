GFVip 6, il fantasma di Miriana Trevisan e la finta fuga di Davide Silvestri: la strana notte nella casa

La notte nella casa del Grande Fratello Vip 6 si è movimentata grazie a Miriana Trevisan e Davide Silvestri: mentre l'ex volto di non è la Rai aveva un incontro ravvicinato con un fantasma, Davide, per scherzo, si è diretto verso la porta rossa, fingendo di voler abbandonare la casa.

Complice la stanchezza e l'adrenalina per la corsa verso la finale del prossimo 14 marzo , i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno vissuto una notte particolare , ignari, per ora di quello che sta succedendo nel mondo. Nella casa esistono due "fenomeni paranormali": uno ufficialmente riconosciuto, Giucas Casella, l'altra più ufficiosa, Miriana Trevisan. L'ex volto di non è la Rai, si è sempre vantata di avere delle premonizioni, di vedere l'aurea che circonda le persone e, di tanto in tanto, di vedere qualche entità. Ieri sera ha detto ai suoi coinquilini di aver visto uno spirito nella casa . Miriana Trevisan, un po' come Whoopi Goldberg in Ghost, ad un certo punto ha iniziato a dialogare con il fantasma , lasciando a dir poco interdetti i suoi coinquilini.

Con chi parlo? Con lo spirito. Guardatelo, non lo vedete?

"C'è un'entità qua ragazzi, piacere spirito, adesso però devi andare in pace", ha esordito la Trevisan e dopo, rispondendo alle curiosità degli inquilini: "Con chi parlo? Con lo spirito. Guardatelo, non lo vedete? L'avete visto? Lo vedi che è lì? Parlo con l'entità!". Naturalmente nessuno ha visto lo spirito, neanche le telecamere del reality. Miriana, subito dopo, ha confessato a Nathaly Caldonazzo di possedere altri 'doni': "quando vedo una persona malata riesco a capire quali sono i suoi problemi di salute. Però preferisco non dire nulla". "Succede anche con i tumori?", le ha chiesto Nathaly e lei "Sì, certo"

Nel corso della notte Davide Silvestri, mentre i suoi coinquilini, si stavano per addormentare ha finto di voler abbandonare la casa e oltrepassare la famosa porta rossa, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity. L'attore, a chi gli voleva impedire di uscire, ha detto: "è successo qualcosa, poi vi racconterò cosa mi è capitato".

Silvestri è stato trascinato in magazzino da Alessandro e Barù e qui è scoppiato a ridere, rivelando ai due concorrenti che si trattava di uno scherzo. Davide gli ha chiesto di reggergli il gioco, mentre Alessandro e Barù non sembravano altrettanto divertiti, vista l'ora forse avrebbero preferito dormire senza essere svegliati.