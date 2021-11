Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della 15a puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 15a puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 15a puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i concorrenti. Stasera si parlerà della festa di Halloween e dei baci proibiti tri i vipponi.

Quindicesimo appuntamento con le anticipazioni del Grande Fratello Vip 6, lo show condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste, ogni lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Stasera il reality si concentrerà sui baci scambiati nella notte di Halloween, quello saffico tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni e tra la stessa Soleil e Alex Belli. Quest'ultimo bacio ha provocato la reazione di Delia Duran, moglie di Belli che sui social si è detta "Delusa e ferita" per il comportamento del marito.

Tra gli ospiti della nuova puntata del Grande Fratello ci sarà Iva Zanicchi, l'ex opinionista dell'Isola dei Famosi è pronta a salutare i telespettatori del reality, magari sule note di qualche suo vecchio successo.

Stasera sarà Sophie Codegoni la vippona a ricevere una gradita sorpresa, l'ex tronista di Uomini e Donne incontrerà il papà che proverà a darle la carica per andare avanti nel programma.

Uno sguardo privilegiato poi sulle discussioni nate nella settimana: Alex Belli si è scontrato con Gianmaria Antinolfi, ma anche per Aldo Montano non sono stati giorni facili. Stasera le clip faranno cadere le maschere di chi ha parlato alle spalle degli altri coinquilini?

Al televoto ci sono Carmen Russo, Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi, come ogni lunedì nessuno abbandonerà la casa più spiata d'Italia ma uno dei tre sarà automaticamente in nomination per il prossimo venerdì.