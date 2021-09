Grande Fratello Vip 6: si uniscono al cast Amedeo Goria e Jo Squillo, quasi fatta per Aldo Montano

Si va definendo il cast del Grande Fratello Vip 6: per Aldo Montano mancano pochi dettagli mentre sembra fatta per Amedeo Goria e Jo Squillo.

Il Grande Fratello Vip 6 è ormai alle porte e il cast del programma si va definendo: a quanto pare Amedeo Goria e Jo Squillo farebbero già parte dei concorrenti, per Aldo Montano mancano solo pochi dettagli, come hanno anticipato Tv Blog e Davidemaggio.it.

Inizia la nuova stagione televisiva e tornano i programmi di maggiore successo di quella passata. Nel settembre 2020 è partito il Grande Fratello Vip 5, l'edizione vinta da Tommaso Zorzi è stata una delle più lunghe della storia dei reality, il successo della trasmissione convinse infatti gli autori a prolungare il programma fino agli inizi di marzo.

Alfonso Signorini, con l'edizione che partirà lunedì 13 settembre 2021, spera di bissare gli ascolti dello scorso anno, e intanto ha provato ad allestire un cast che possa attirare l'attenzione del pubblico fin dalla prima puntata. Gli ultimi nomi che sono stati fatti sono quelli di Aldo Montano, Amedeo Goria e Jo Squillo.

Per il campione olimpico, come si legge su Tv Blog, la produzione è in attesa dell'autorizzazione del corpo della Polizia Penitenziaria di cui fa parte, che, nel frattempo, ha già ottenuto il beneplacito del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Aldo Montano nel 2006 ha partecipato al reality show 'La fattoria'.

Amedeo Goria, ex giornalista sportivo di Rai 1, lo scorso anno è stato una sorta di concorrente ombra del reality, all'interno ella casa di Cinecittà c'erano l'ex moglie Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. Amedeo è entrato molte volte nella Casa per chiarire alcuni aspetti del suo matrimonio passato. Molti sono stati anche i motivi di scontro con la figlia, è probabile che le questioni irrisolte saranno al centro di qualche puntata del programma.

Anche Jo Squillo ha partecipato a La Fattoria, edizione del 2005, inoltre nel 2019 è stata una concorrente dell'Isola dei Famosi 14. La cantante di 'Siamo donne' ha quindi il profilo ricercato dagli autori, personaggio che conosce le dinamiche dei reality e che possa smuovere le acque per dare al programma quel tocco di pepe tanto amato dai telespettatori.