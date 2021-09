Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini “ottuso è offensivo”, ma Tommaso Zorzi gli risponde su Twitter

Scontro a distanza tra Alfonso Signorini e Tommaso Zorzi nella quarta puntata del Grande Fratello Vip 6. Il conduttore ha rimproverato alcuni concorrenti che avevano definito ottusa Katia Ricciarelli durante un gioco, il vincitore della passata edizione gli ha ricordato che al soprano è stato perdonato l'uso della parola fr..io.

Nella puntata di venerdì 24 settembre ci sono stati diversi scontri tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6, come avevano promesso gli autori nelle anticipazioni. Uno di questi ha visto Katia Ricciarelli opposta ad Alex Belli, Tommaso Eletti e Clarissa Selassié, tutta colpa di un gioco proposto proprio dagli autori per smuovere un poco le acque: ogni gieffino doveva affibbiare un pregio e un difetto a ciascuno dei compagni d'avventura.

Alex, Tommaso e Clarissa hanno definito la Ricciarelli ottusa, questo in relazione alla sua reazione ad alcuni scherzi organizzati nella casa più spiata d'Italia, a cui il soprano ha reagito in maniera eccessiva.

La Ricciarelli si è arrabbiata perché ha ritenuto altamente offensivo l'aggettivo assegnatole, soprattutto in relazione alla sua carriera, come possiamo vedere in questo video. Nonostante i tre concorrenti abbiano spiegato che l'aggettivo usato fosse limitato alla sua reazione al gioco, Alfonso Signorini ha voluto difendere la Ricciarelli, sostenendo che "ottuso" è un termine orribile da usare e che anche lui si sarebbe offeso.

Peccato che lo stesso conduttore la scorsa settimana abbia difeso Katia Ricciarelli quando ha usato per ben due volte il termine fr.cio. In quell'occasione, Signorini si disse stufo del politicamente corretto. La sua incoerenza gli è stata fatta notare da Tommaso Zorzi: il vincitore della passata edizione del reality ha scritto su Twitter "Ottusa no ma ricc..one si?" in uno dei post che ha ricevuto più like, segno che il popolo della rete la pensa allo stesso modo.