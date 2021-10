Grande Fratello Vip 6, Alex Belli su Sophie Codegoni “ha le orecchie piene di cerume”

Alex Belli si è lamentato dell'igiene di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 6 riferendosi in particolare a Sophie Codegoni: l'attore di CentoVetrine ha detto che l'ex tronista ha il cerume nelle orecchie. Per Lucrezia e Jessica Selassié c'è anche chi puzza di pesce marcio.

Nella quinta edizione del GF Vip, qualcuno si lamentò dell'igiene della contessa Patrizia De Blanck, al Grande Fratello Vip 6 sembra che siano in molti a fare poco uso di sapone e connessi durante la permanenza nella casa. Alex Belli ha confessato che una delle ragazze non ha come sua priorità l'igiene dell'apparato uditivo: "c'è una donna qui che ha le orecchie piene di cerume. Delle croccantelle proprio. Tipo oggi son passato da vicino, ho guardato e mi sono detto 'oddio'. Il fatto è che non ho avuto il coraggio di dirle niente. Non ho trovato la forza di dirglielo", il surreale dialogo è stato riportato da Biccy.

L'attore non ha fatto il nome, ma gli investigatori di Twitter si sono messi in moto ed hanno scoperto che Belli una volta ha accennato questa mancanza alla diretta interessata, ovvero Sophie Codegoni. Jessica Selassié, da parte sua, ha notato che qualcuno nella casa ha addosso un tipo di odore particolarmente sgradevole "Se è per questo qui c'è anche gente che puzza di pesce marcio. Sì ha quell'odore terribile lì".

Jessica poi, parlando con Raffaella Fico e Francesca Cipriani, ha riportato il dialogo fatto con Belli e ha detto "ragazze lo dico a voi, perché non si tratta di voi. Qui c'è un orecchio croccante, piena di cerume che vaga qui intorno". La Fico subito ha replicato "che schifo dai. Però ho capito! L'ho vista anche io questa persona".