Grande Fratello Vip 6, Alex Belli fa un massaggio hot a Soleil Sorge

Il massaggio hot di Alex Belli a Soleil Sorge ha incendiato la giornata del Grande Fratello Vip 6: l'amicizia tra i due concorrenti diventa ogni volta il punto centrale delle dirette del reality e stasera nella casa potrebbe entrare nuovamente Delia Duran, moglie dell'attore.

Alex Belli ha definito il suo rapporto con Soleil Sorge "solo una chimica artistica", una frase che in realtà significa ben poco, anche perché di arte in questo reality non pare vi sia traccia. Nonostante questo, Alfonso Signorini e gli autori del programma puntano molto sul rapporto tra i due concorrenti ai quali dedicano parecchio spesso durante le dirette, in cui, spesso, e soprattutto volentieri, si fa vedere Delia Duran, moglie di Alex Belli.

Ieri i due sono stati protagonisti di un "momento relax", ad Alex la produzione ha fornito tutto l'occorrente e così è iniziato il massaggio andato avanti per quasi un'ora. Come hanno sottolineato gli utenti dei social, Belli ha massaggiato tutto, ma proprio tutto, il corpo di Soleil. La ragazza è rimasta stesa con addosso l'asciugamano fin quando il massaggio non è terminato con un bacio sulla fronte come si vede nella clip.

Il massaggio non avrà lasciato indifferente Delia Duran, la modella venezuelana, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in albergo in quarantena, pronta ad entrare di nuovo nella casa per dire la sua ad Alex e alla rivale Soleil. L'account Twitter Agent Beast, che dallo scorso anno dà spoiler abbastanza attendibili sul reality, ha scritto a proposito dell'ingresso di Delia: "il suo compito è quello di prendersi una vendetta contro Alex, mettendolo in cattiva luce durante il confronto. Per fare questo Delia metterà in evidenza alcune bugie e contraddizioni che Alex ha raccontato. Lei deve mostrare la tigre del Venezuela mettendosi in mostra come donna forte schiacciando Alex, la persona più debole nel loro rapporto". L'account ha scritto che non è un caso che Alex e Soleil in questi giorni siano più complici e che Dalia sta vedendo tutto e arriverà bella carica.