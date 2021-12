Grande Fratello Vip 6, Alex Belli su Delia Duran "Se non riesco a risolvere con lei allora amen”

Alex Belli non si dispererà se la moglie Delia Duran lo lascerà dopo il Grande Fratello Vip 6: l'attore, dopo la diretta del 6 dicembre, sembra aver cambiato nuovamente opinione ed ora è già pronto all'idea che una volta uscito dalla casa più spiata d'Italia non troverà la modella venezuelana ad aspettarlo.

L'avvicinamento tra Alex Belli e Soleil Sorge all'interno della casa di Cinecittà potrebbe aver sancito la fine del matrimonio tra l'attore e la modella venezuelana. Quest'ultima nel fine settimana ha pubblicato sui social un messaggio in cui ha dichiarato di aver lasciato la casa in cui vive e, momentaneamente, Milano per ritrovare se stessa ed allontanarsi dal gossip, Alfonso Signorini ieri non ha mostrato il messaggio di Delia al marito.

Il conduttore invece ha voluto chiedere a Alex Belli quale fosse il suo stato d'animo e se avesse fatto chiarezza nei suoi sentimenti, visto che nella puntata precedente aveva detto di amare allo stesso modo Soleil e la moglie. "Sono confuso - ha detto Alex - so che sono travolto dal treno d'emozione che c'è qui dentro. Sono in crisi perché la mia situazione è difficile Ma devo tornare coi piedi per terra e cercare di vivere la mia vita vera e salvare la mia vita vera", come si vede nella clip.

Alex quindi, fino a poche ore fa, sembrava disposto a lottare per salvare il suo rapporto con Delia "Non voglio rovinare quello che ho costruito fuori, nella mancanza di lucidità di quest'ultima settimana mi viene da credere che l'unica soluzione sarebbe quella di svegliarmi e uscirne fuori senza effetti collaterali. Ma so che questo non è possibile", ha detto a Signorini nel confessionale. Quando Soleil lo ha raggiunto, Alex ha confermato che pur di non far soffrire la coinquilina e chi lo aspetta fuori la casa è disposto a lasciare il programma.

A poche ore da queste dichiarazioni la situazione potrebbe essere cambiata, Alex sembra disposto ad accettare le conseguenze del suo gesto, ritiene che quello che sta succedendo all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 sia una prova per lui e la moglie Delia e che se si dovessero lasciare vuol dire che non sono stati abbastanza forti. "Se non risolvo con Delia, amen", ha concluso il concorrente.