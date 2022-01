Grande Fratello Vip 6, Alex Belli “ecco cosa è successo dietro le quinte del programma”

Alex Belli continua ad essere il mattatore del Grande Fratello Vip 6: nella diretta del 10 gennaio ha mandato nel panico gli autori scomparendo e non rispondendo a telefono. L'attore ha raccontato cosa è successo in quei momenti e cosa temevano gli autori del programma.

Nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 Alex Belli e Delia Duran sono stati i protagonisti dell'ennesimo colpo di scena, messo in piedi dalla sapiente scenografia dell'attore di CentoVetrine e da chi sta dietro di lui. La modella venezuelana, che venerdì 14 gennaio entrerà nella casa più spiata d'Italia, ha detto di volersi prendere una pausa da suo marito, a causa dei suoi post su Twitter a sostegno della sua 'amica artistica' Soleil Sorge.

Poco dopo l'annuncio di Delia c'è stato un altro colpo di scena: Alex ha abbandonato lo studio, infuriato per quello che gli aveva detto la Duran. Intervistato da Casa Chi, Belli ha rivelato cosa è successo e cosa l'aveva spinto a lasciare la poltrona dedicata agli ex concorrenti "Dopo ieri non mi ha più risposto al telefono", ha confessato l'attore riferendosi ovviamente a sua moglie. Poi ha spiegato quello che è successo durante la diretta "Vi racconto un retroscena. Ieri sera, dopo le parole di Delia, ero incazzato nero, dopo che ho lasciato lo studio senza salutare gli autori erano sicuri, poiché non rispondevo al cellulare, che fossi andato all'hotel dove Delia è in quarantena per chiarire con lei. Mi hanno chiamato tutti, erano preoccupatissimi".

Il timore degli autori era infondato, ovviamente, Alex non ha nessun'intenzione di impedire a Delia di entrare nella casa di Cinecittà. Belli ha poi rivelato chi sono i concorrenti con cui potrebbe legare la modella venezuelana: "Manila, una grande donna di casa. Io mi sono innamorato di lei, la Nazzaro ha un forte senso della famiglia. Di altre non saprei, potrebbe legare con Miriana". Molti pensano che la Duran, una volta entrata nella casa, proverà a stabile 'un'amicizia artistica' con qualche concorrente "Escludo che qualche uomo potrebbe farla cadere ai suoi piedi. Si potrebbe trovare bene con Barù. Se ci dovessero essere baci artistici tra di loro? Lei può fare quello che vuole dopo la sospensione comunicata ieri. E no, non ci siamo separati, non siamo single perché è una sospensione", sostiene Alex.

Ritornando a Soleil Sorge, quando l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne uscirà dalla casa Alex Belli l'aspetta per un caffè, tutto alla luce del sole e, ovviamente, delle telecamere "Noi sosteniamo l'amore e se esce è probabile che ci vado a prendere un caffè. Io voglio vivere alla luce del sole quello che sono, con tutti i pregi e i difetti".