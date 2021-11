Grande Fratello Vip 6, Aldo Montano e Alex Belli sfiorano la rissa

Aldo Montano e Alex Belli hanno sfiorato la rissa nella mattinata successiva alla diretta del Grande Fratello Vip 6: i due gieffini hanno avuto un durissimo scontro e sono arrivati ad un passo dallo scontro fisico.

Durante la diretta di lunedì 1 novembre del Grande Fratello Vip 6, c'è stato un duro confronto tra Aldo Montano e Alex Belli, il rapporto tra i due sembra essersi definitivamente incrinato, a fronte dell'amicizia nata nelle prime settimane del programma. Aldo Montano non ha perdonato all'attore alcuni giudizi espressi nel segreto del confessionale che, come sappiamo, tanto segreto non è.

Stamattina i due si sono affrontati a muso duro, il faccia a faccia stava per degenerare e qualcuno ha temuto, o sperato, che venissero alle mani. Alex Belli, che in queste ore ha vestito i panni del provocatore, stamattina ha salutato Aldo con un "_ciao man, come stai?". La risposta di Montano è stata chiara, con un linguaggio diretto gli ha fatto capire che non vuole avere nulla a che fare con lui.

L'attore di CentoVetrine si è rivolto allo schermidore dicendogli "mi dispiace, però non puoi prendertela così". Montano, sempre più irritato: "Non faccio recite. Ti reputo veramente un cog..one, un grosso cog..one". Belli ha continuato a stuzzicare il campione olimpico "E' uscito l'Aldo che volevo io"

Aldo Montano, ironicamente si è complimentato con lui mimando l'applauso "Grande mi hai provocato", e Belli "Allora che vogliamo fare? Saliamo su una pedana insieme?". Aldo è andato ancora più vicino al suo "nemico", e, dopo avergli dato una pacca sulla spalla, gli ha detto "dai fammi vedere, a te piace la guerra con la lingua, fammi vedere". Alcuni gieffini, temendo che la cosa potesse degenerare, hanno provato ad allontanare Montano che poi, fuori al giardino della casa di Cinecittà, non ha voluto sentire ragione continuando a dare del falso a Belli, e quando questi gli ha detto che lo vuole ben gli ha risposto "vai a voler bene a tua moglie".