Grande Fratello Vip 6, Aldo Montano duro su Alex Belli “la sua è una recita”

Tra Aldo Montano e Alex Belli ormai è guerra aperta, come hanno potuto vedere gli spettatori dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6: Belli ha parlato molto male di Montano in confessionale e il campione olimpico non l'ha presa bene.

Le prime settimane del Grande Fratello Vip 6 sono state caratterizzate dalla presenza dei cosiddetti 3 moschettieri, così si erano soprannominati Aldo Montano, Alex Belli e Manuel Bortuzzo, ma l'amicizia eterna che si erano promessi si è sgretolata nel giro di poche settimane, almeno per due di loro.

Nella puntata di lunedì 1° novembre del Grande Fratello Vip, lo scontro tra Alex Belli e Aldo Montano è stato durissimo. Tutto è iniziato nella notte di Halloween, l'attore di CentoVetrine non ha retto bene l'alcol e, chiuso nel segreto del confessionale, ha sparlato di Montano "Ci sono delle persone che fanno falsi sorrisi. Quand'è che esce fuori il vero Aldo Montano? Io, Alex Belli, sono uscito allo scoperto e lui quando esce allo scoperto e mostra chi è davvero?".

In vino veritas, dicevano i latini, e così la clip, ovviamente, è stata presentata in puntata. Aldo, dopo averla vista, parlando con Alfonso Signorini ha detto: "Avete fatto entrare troppo vino ieri sera. Stamani ci siamo parlati, ma lui non aveva questi toni. Adesso dovrà spiegarmi un po' di cose. Io non ho nessuna forzatura, io sono così. Mi dispiace per la recita pompata di Alex", come potete vedere nel video. Quest'ultimo ha provato a rispondere: "Tu vuoi sempre mettere a posto le cose. Invece, sono venuto a sapere alle 4 del mattino che hai detto che sono falso e ipocrita". Il campione olimpionico ha prontamente ribattuto "È la mia professione, è un mio dovere da sportivo, ho sempre messo a posto le squadre".

Nel dialogo ha provato ad intervenire anche Soleil Sorge, che, come da copione, si è schierata dalla parte di Alex Belli: "io credo che Alex ha esaltato i toni ma ha detto una grande verità, Aldo non si espone mi ha nominato ma continua a non dirmi niente". Montano allora le ha detto quello che per tutti era evidente già dai primo giorni: "Soleil mi è antipatica e non voglio confrontarmi con lei".