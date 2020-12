Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi su Francesco Oppini: "Mi ero innamorato di lui"

Al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha ammesso a Cristiano Malgioglio di essersi innamorato di Francesco Oppini: l'influencer ha parlato soprattutto di un'attrazione empatica più che fisica basata sulla sensibilità del figlio di Alba Parietti.

Ieri sera Francesco Oppini ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 5 dopo il prolungamento del programma. La decisione del figlio di Alba Parietti ha buttato nella disperazione Tommaso Zorzi visto che i due erano legati da una profonda amicizia, ma non solo, come ha ammesso oggi Tommaso. Cristiano Malgioglio viste le lacrime dell'influencer lo ha chiamato in disparte per un'emozionante faccia a faccia. "Io quello che ho percepito in te è che tu ti sei innamorato di Francesco. Tu ti sei innamorato di Francesco" ha esordito Cristiano che ha chiesto a Tommaso di essere onesto nella risposta. Zorzi ha detto "lo sono sempre" e poi " è una domanda da un milione di dollari, sì".

Tommaso Zorzi ha parlato dell'empatia di Francesco nei suoi confronti "Non è facile trovare una persona che rispetta tutti i tuoi limiti, tutte le tue debolezze e allo stesso tempo cerca di mettere in comune le sue debolezze con le tue" ha detto di usare la parola innamoramento come iperbole perché sa che con Francesco ci può essere solo una grande amicizia fuori dalla casa "chiamiamolo innamoramento per mancanza di altri termini io non ho mai voluto così tanto bene a una persona, per questo è difficile".

Se mi chiedi se mi sono innamorato di Francesco io non te lo posso negare, è evidente

Malgioglio, con le lacrime agli occhi si è rivolto al suo giovane amico dicendogli "L'ho capito perché ho vissuto i tuoi drammi, anche più di uno. Il problema è che magari ci innamoriamo delle persone etero che non sono come noi e quando troviamo persone come Francesco, etero e fidanzati, ti possono dare tutta l'amicizia possibile ma non ti possono dare altro". Tommaso gli ha risposto "Io ho molto rispetto degli amori altrui, anche se fosse stato gay ma impegnato, io avrei avuto grande rispetto. Ma se mi chiedi se mi sono innamorato di Francesco io non te lo posso negare, è evidente. Ho sempre saputo di essere innamorato, un innamoramento sapendo che non ci sarebbe potuto essere. Lui ha una sensibilità rara da trovare in un uomo, mi capiva al volo. Era premuroso".

Cristiano Malgioglio ha invitato Tommaso a voltare pagina, pensare all'amicizia con Francesco come una cosa bellissima e viversi questo Grande Fratello vip 5 da protagonista.