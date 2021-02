Grande Fratello Vip 5: tra Stefano Bettarini e Alfonso Signorini è guerra legale

Stefano Bettarini da una parte, Alfonso Signorini e Mediaset dall'altro lato della barricata: secondo Dagospia sarebbe ormai in atto un vera guerra legale tra l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 e la produzione del reality, che ha deciso di difendersi dalle accuse dell'ex calciatore.

Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip è durato solo pochi giorni, entrato in una puntata del venerdì fu espulso in quella del lunedì successivo per aver bestemmiato. L'ex calciatore ha sempre sostenuto che la sua non fosse una bestemmia ed ha accusato Alfonso Signorini di non avergli dato la possibilità di difendersi in studio, dove i concorrenti squalificati non sono ammessi.

In questi mesi Bettarini dalla sua pagina d'Instagram ha attaccato spesso Alfonso Signorini accusandolo di usare due pesi e due misure, riferendosi per esempio alla mancata squalifica di Alda D'Eusanio che ha usato un termine discriminatorio senza subire conseguenze.

Secondo Dagospia ora Mediaset e Alfonso Signorini sono passati al contrattacco e l'azienda di Cologno Monzese avrebbe deciso di diffidare Bettarini per "dichiarazioni ritenute lesive e diffamatorie nei confronti del reality, dell'editore e del conduttore - si legge sul portale di Roberto D'Agostino. Che aggiunge: "seguirà la querela di Alfonso Signorini che coinvolgerà anche altri due personaggi di seconda fila".