Grande Fratello Vip 5, la puntata di Natale stasera su Canale 5: gli ospiti

Puntata di Natale quella in onda stasera su Canale 5, dopo le 21:30, del Grande Fratello Vip 5: lo spirito natalizio entrerà nella casa di Cinecittà con ospiti come Arisa e Matilde Brandi, che farà ballare gli ex coinquilini con le sue coreografie.

Alfonso Signorini questa sera ha preparato una puntata speciale per i suoi Vipponi che vedranno entrare nella casa personaggi come Arisa, Cristiano Malgioglio, Matilde Brandi e Alberto Urso. La professoressa di Amici e il vincitore del talent di Maria de Filippi del 2019 canteranno nella casa più spiata d'Italia e probabilmente duetteranno insieme, come hanno fato in passato. Cristiano Malgioglio, che la settimana scorsa ha dovuto abbandonare la casa dopo il televoto, canterà per e con i suoi ex coinquilini.

Il paroliere ha un sogno: mangiare il panettone con Arisa e stasera lo realizzerà proprio in prima serata su Canale 5 grazie ad Alfonso Signorini e al suo reality. Tra gli ospiti di questo speciale natalizio i vecchi concorrenti ritroveranno la coreografa Matilde Brandi. I ragazzi del GF in questi giorni hanno provato dei balli preparati dalla loro ex compagna di viaggio.

Per Tommaso Zorzi è prevista un ulteriore sorpresa, nella casa entrerà a salutarlo e supportarlo sua sorella Gaia, rientrata in questi giorni in Italia per passare il Natale con la madre.

Il televoto di stasera non prevede eliminazione, il vip meno votato andrà direttamente in nomination per la puntata di lunedì prossimo. I gieffini che sono al televoto stasera sono: Maria Teresa Ruta, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Giacomo Urtis e Giulia Salemi.