Grande Fratello Vip 5, stasera su Canale 5 l'ingresso di tre nuovi concorrenti: chi sono

Stasera 26 ottobre alle 21:20 nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini affiancato dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Nella casa di Cinecittà questa sera entreranno tre nuovi concorrenti: Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma che secondo le aspettative del conduttore dovrebbero portare nuove dinamiche all'interno della casa.

Ecco chi sono le new entry: Stefano Bettarini ha 48 anni ex calciatore ed esperto di reality. L'ex marito di Simona Ventura ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, a Temptation Island Vip con la fidanzata Nicoletta Larini e a L'isola dei Famosi.

Giulia Salemi,27 anni è una modella e influencer. Ha partecipato a Pechino Express in coppia con la madre Fariba e al Grande Fratello Vip nel 2018.

Selvaggia Roma ha 30 anni, ha partecipato al programma Uomini e Donne per corteggiare il tronista Alessio Lo Passo e a Temptation Island con il fidanzato Francesco Chiofalo, detto Lenticchio.

Nella puntata di stasera non sono previste eliminazioni, in nomination ci sono sei concorrenti: Guenda Goria, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Il meno votato dovrebbe andare in nomination venerdì prossimo.

Stasera Alfonso Signorini dovrebbe affrontare due argomenti spinosi: il primo legato ai messaggi segreti scritti sul palmo della mano da Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli, comunicazione proibita dal regolamento per cui gli spettatori chiedono la squalifica dell'ex moglie di Briatore. Il secondo argomento è legato alla discussione tra Guenda Goria ed Enock Barwuah per la frase volgare di Mario Balotelli: anche in questo caso il pubblico, via social, ha chiesto a gran voce l'espulsione del fratello minore di Balotelli.