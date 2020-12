Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò confida a Mario Ermito: "Non vorrei ferire Giuliano"

Il rapporto tra Rosalinda Cannavò e il suo fidanzato Giuliano è sempre più complesso: l'attrice siciliana parlando con Mario Ermito ha detto che teme di farlo soffrire una volta uscirà dalla casa di Cinecittà perché non vuole azzerare i progressi fatti in questo periodo.

Rosalinda Cannavò e Mario Ermito si conoscono dai tempi della Ares Film e hanno lavorato anche insieme in una delle fiction prodotte da Alberto Tarallo. Oggi l'attrice siciliana ha parlato con il suo amico del rapporto con Giuliano, il suo fidanzato storico, i due vivono a Milano ma non convivono perché dopo dieci anni di fidanzamento lui non si sentiva pronto, come ha confidato la Cannavò a due attoniti Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Mario, come potete vedere in questo video, ha chiesto a Rosalinda quali sono i suoi sentimenti verso l'attuale fidanzato, la Cannavò gli ha spiegato di essere cambiata in questi cento giorni di Grande Fratello Vip 5 e di non voler fare passi indietro.

Ecco cosa ha detto l'attrice siciliana sul suo rapporto con Giuliano: "Se mi troverò davanti una persona che continuerà ad avere un atteggiamento nei miei confronti come se io fossi quella di prima, mentre prima riuscivo ad accettarlo oggi, per quella che sono diventata, non so se ci riuscirò. Questa cosa, che in passato mi avrebbe fatto paura, oggi non mi spaventa più. Non ho paura di affrontare un cambiamento". Rosalinda ovviamente spera che il ragazzo possa accettare i suoi cambiamenti perché in primo luogo non vuole ferirlo "lui col suo carattere e modo di fare nei miei confronti a volte non mi ha aiutato. Una persona che qualsiasi cosa tu possa dire, o scelta tu possa fare, quasi sempre ti dice di fare l'opposto, non ti aiuta. Visto che qui dentro ho fatto tanti passi in avanti, ho paura di tornare fuori e fare passi indietro. Oggi non lo voglio permettere, perché voglio mettere me al primo posto. Ho sempre messo gli altri al primo posto, ho sempre detto tante cose per non ferire e ho sempre accettato tutto, ma a oggi non ce la faccio più".

Mario ha provato a confortarla dicendole che la persona che ci sta accanto non serve a completare le nostre mancanze ma a dare un valore aggiunto a noi stessi. In tutta questa situazione non si può dimenticare che Rosalinda è molto confusa anche per il suo rapporto con Dayane Mello: venerdì scorso durante la diretta del Grande Fratello Vip 5 l'attrice si è parecchio sbilanciata rispetto ai sentimenti provati per la modella brasiliana, a Giulia Salemi ha confidato "Io di Dayane in un certo senso sono innamorata", una relazione su cui gli autori del reality hanno intenzione di dire la loro e non si esclude che Mario Ermito abbia avuto il compito d'indagare sullo stato d'animo di Rosalinda.