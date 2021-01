Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò sul fidanzato Giuliano: "Voglio una persona che mi accetti"

Rosalinda Cannavò ha confessato a Maria Teresa Ruta che una volta terminato il Grande Fratello Vip 5 vuole che il suo fidanzato Giuliano Condorelli la veda come una donna e non come una sorella.

Rosalinda Cannavò pensa già a quando uscirà dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 e al suo rapporto con il fidanzato Giuliano: parlando con Maria Teresa Ruta ha detto che vorrebbe essere vista da lui come una donna e non una sorella.

Entrata come Adua Del Vesco, la concorrente siciliana del Grande Fratello Vip 5 varcherà la porta rossa della casa di Cinecittà come Rosalinda Cannavò, una donna con nuove certezze e più consapevole di se stessa, come ha detto più volte nelle ultime settimane e ha ripetuto a Maria Teresa Ruta, che nonostante le numerose nomination continua a raccogliere le confidenze di molti concorrenti, come potete vedere nel video.

"Vorrei qualcosa di più stabile, che sia anche solo una convivenza, non per forza il matrimonio, ma solo se fuori troverò una persona che come me ha avuto un'evoluzione", ha detto Rosalinda che in un'altra occasione ha rivelato che, nonostante i dieci anni di fidanzamento, Giuliano non vuole ancora convivere con lei.

Rosalinda pensa di essersi evoluta in questi quattro mesi e non è disposta ad accettare una persona che le faccia fare passi indietro o che non sia evoluta con lei: "Io voglio una persona che mi accetti così come sono, non ho bisogno di essere aiutata da lui. Non voglio più sentirmi sua figlia o sua sorella, ma la sua donna. Solo così vorrò fare un passo in più".

Ritornando sull'idea della convivenza, Rosalinda ha detto: "Voglio un'evoluzione nella nostra storia. Adesso non so se è pronto ma lo pretendo. Mi riferisco a una proposta di matrimonio. Continuare a vivere da fidanzati, dopo 10 anni, ognuno a casa sua mi sta stretto". L'attrice di origini siciliane ha ribadito il suo amore per il fidanzato storico con cui spera di ritrovare l'intesa una volta terminato il reality: "Lo amo però al Grande Fratello Vip ho fatto un percorso che mi ha fatto maturare, crescere e mi ha fatto prendere consapevolezza della persona che sono. Capire quanto sia importante difendere le mie idee. Il nostro rapporto è stato molto spesso basato sul fatto che sono stata molto debole, lui ha avuto molto potere perché gliel'ho concesso. È sempre stato la mia guida, gli ho affidato tutto, accantonando a volte quello che pensavo".