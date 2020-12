Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò su Dayane Mello: "Sono innamorata di lei"

Rosalinda Cannavò si è innamorata di Dayane Mello? I fan sperano che tra le due scatti la scintilla mentre l'attrice siciliana confessa a Giulia Salemi: 'Io di Dayane in un certo senso sono innamorata'.

Tramontata la ship tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, per l'abbandono della casa di Cinecittà da parte del figlio di Alba Parietti, gli autori del Grande Fratello Vip 5 ora puntano sul duo Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Le due ragazze hanno fatto quasi un gruppo a parte all'interno della casa e gli autori nelle ultime ore hanno provato a mettere un poco di pepe in questa relazione con l'ingresso di Sonia Lorenzini e Filippo Nardi che hanno fatto ingelosire Rosalinda Cannavò. La prima si è fiondata su Dayane provando a diventarne la migliore amica mentre il secondo ha iniziato a corteggiarla da lontano.

Le manovre della produzione hanno avuto il loro effetto, le due amiche il giorno dopo la puntata hanno avuto una discussione con la Mello che ha accusato Rosalinda di essersi sfogata con gli altri coinquilini mettendole contro tutta la casa. Nella giornata di mercoledì Rosalinda ha parlato con Giulia Salemi del suo rapporto con Dayane e le ha detto di essersene in un certo senso innamorata, come si sente direttamente dalla sue parole nella clip integrale, facendo felici le loro fan che le seguono in Italia e in Brasile e sperano che il loro legame diventi qualcosa di più di un amicizia.

"Io le voglio bene, però so che sotto molti aspetti non riusciamo a comprenderci - ha detto Rosalia a Giulia - come se parlassimo due lingue diverse. Io sto provando ad andare oltre, prima l'ho abbracciata: io ho compreso lei, non so se lei ha compreso me". Riferendosi poi al rapporto della sua amica con Sonia ha confessato "Io nella mia totale sincerità ho detto tutto di lei, anche le cose che mi hanno fatto rimanere male, dei gesti che ha fatto nei suoi confronti e che prima faceva con me - aggiungendo - Io sono un essere umano, non è questione di gelosia. Se ci sono io davanti e c'è lei e lei le chiede 'entriamo in vasca insieme?' E' normale che ci resti male perché sono cose che abbiamo sempre fatto insieme e visto che già negli scorsi giorni ho visto un allontanamento io ci rimango male, è umano".

In serata Dayane ha chiesto scusa a Rosalinda e sulle 'rosmello', come le chiamano i loro fan, sembra tornato il sereno. C'è chi dice che nella stanza degli autori qualcuno prema per la svolta della loro amicizia ma Rosalinda, che ha un fidanzato che l'aspetta fuori dalla casa, non sembra volerne sapere.