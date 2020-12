Grande Fratello Vip 5, proteste per i voti dal Brasile in favore di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Sul web montano la proteste per il televoto al Grande Fratello Vip 5: le ultime votazioni hanno evidenziato la pesante interferenza dei fan dal Brasile di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, che creerebbero migliaia di account falsi per salvare le loro beniamine.

Il regolamento del Grande Fratello Vip 5 prevede che i voti per le nomination possono arrivare solo dall'Italia ma grazie ai voti dal web in quest'edizione stanno arrivando numerosissimi voti dalla Spagna e soprattutto dal Brasile. Già in uno dei primi televoti le preferenze arrivate dalla Spagna per Rosalinda Cannavò favorirono l'eliminazione di Franceska Pepe, in quell'occasione il CODACONS chiese agli autori del Grande Fratello di rivedere il meccanismo ma la richiesta è caduta nel vuoto.

L'anomalia dei voti è ormai piuttosto evidente: durante la settimana i sondaggi di tutti i siti web danno come favoriti del pubblico italiano Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, e lo stesso succede durante i televoti flash organizzati dal Grande Fratello Vip 5. Tutto cambia quando si arriva ai voti per le nomination: in quel caso le percentuali delle due concorrenti si triplicano fino a portarle ai primi posti della classifica delle preferenze.

Secondo quanto riportato su Twitter dagli stessi utenti brasiliani, i fan di Dayane Mello, la bellissima modella nativa proprio del Brasile, avrebbero creato numerosi profili fake sul sito di Mediaset avvalendosi di tempoary mail. Gli utenti italiani chiedono a Mediaset di inserire un sistema di controllo, magari tramite verifica telefonica, per evitare la creazione di account fake o di voti dall'estero in modo da rispettare il regolamento del reality.

Un caso analogo si è verificato in questa edizione di Ballando con le stelle che ha però annullato il televoto per evidenti anomalie. Molti utenti sul web chiedono a Mediaset di seguire l'esempio della RAI.