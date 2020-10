Ballando con le stelle, spareggio annullato tra Costantino Della Gherardesca e Antonio Catalani: voti anomali

Spareggio annullato tra Costantino Della Gherardesca e Antonio Catalani per evidenti anomalie di voto. La produzione di Ballando con le stelle ha comunicato che a favore di Antonio Catalani la maggior parte dei voti sono arrivati dall'estero e simultaneamente.

La puntata di sabato scorso di Ballando con le Stelle aveva lasciato in sospeso lo spareggio tra le coppie formate da Antonio Catalani e Tove Villfor da una parte e Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira. Gli spettatori erano rimasti con l'amaro in bocca, bisognava aspettare una settimana per conoscere il nome del concorrente che avrebbe continuato il suo percorso nel dancing show, oggi arriva il colpo di scena: il televoto è stato annullato. L'annuncio è stato dato dalla produzione attraverso i canali social del programma. Il comunicato parla di "alcune anomalie" nei voti espressi a favore della coppia Catalani/Villfor, l'80% delle preferenze social sarebbero arrivati da vari paesi esteri.

"La produzione e il gruppo autorale di Ballando con le stelle rendono noto che, sin dall'apertura delle votazioni social relative allo spareggio finale della quarta puntata di Ballando con le Stelle tra le coppie composte da Antonio Catalani e Tove Villfor e Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira, sono state riscontrate alcune anomalie, che ad un'analisi più approfondita sono risultate piuttosto evidenti. Il trend di situazioni anomale si è acuito col passare delle ore".

Nella seconda parte del comunicato vengono spiegate nel dettaglio le anomalie riscontrate: "Da un'attenta e rigorosa analisi di DATALYTCS, società incaricata DALLA RAI di raccogliere le votazioni dagli account ufficiali del programma è emerso che le votazioni arrivate in favore della coppia ANTONIO CATALANI/TOVE VILLFOR sono per circa l'80% provenienti da Paesi esteri e da altri continenti e che la maggior parte di questi voti sono arrivati simultaneamente in orari determinati e spesso nelle ore notturne".

L'annullamento del voto è stato necessario per non creare disparità di trattamento dei concorrenti, è chiaro che la produzione ha il forte sospetto che i voti siano arrivati da account fasulli e da bot provenienti dell'estero: "Pertanto, al fine di garantire la correttezza nelle votazioni, assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, salvaguardare lo spirito di lealtà che contraddistingue da sempre ballando con le stelle e dare il giusto peso alla reale volontà popolare, si è deciso di invalidare la votazione in attesa di ulteriori analisi, decisioni e sviluppi. Verrà successivamente comunicata la modalità in cui si potrà procedere per dare un epilogo allo spareggio".

Le votazioni delle scorse settimane si sono svolte regolarmente e non ci sono state anomalie, come si legge nel post "Si rende noto che per quanto riguarda le precedenti puntate non si sono riscontrate le stesse anomalie. Ad ogni buon conto verranno ulteriormente specificate, con apposita appendice al regolamento e nella nota integrativa, le disposizioni sulla correttezza del voto social, prevedendo altresì, per massima trasparenza, la pubblicazione dei risultati delle votazioni.