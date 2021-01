Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: coccole hot nel cucurio e la regia li censura

Il Grande Fratello Vip 5 ha giudicato la coccole hot di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi un po' forti per i suoi spettatori, e così la regia ha deciso di censurare i due concorrenti. Anche se in fondo solo di baci e carezze si è trattato.

Nel pomeriggio del primo giorno del 2021 Giulia Salemi ha detto a Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis che non avrebbe ripetuto gli errori del Grande Fratelli Vip 3 "non ho intenzione di dormire nello stesso letto di Pierpaolo come ho fatto con Francesco Monte, mi sembra un grande passo avanti". Poche ore dopo i ragazzi che hanno perso la sfida di Capodanno sono stati mandati nel cucurio dal Grande Fratello e i buoni propositi dell'influencer milanese sono durati il tempo di un amen.

Una volta entrati nel cucurio Rosalinda Cannavò ha chiesto se volessero dormire insieme e i due hanno risposto di sì. Una volta sotto le lenzuola, Pierpaolo e Giulia hanno iniziato a baciarsi e toccarsi, la scena è diventata sempre più bollente tanto che la regia ha preferito staccare le immagini e concentrarsi sugli altri concorrenti.

Eppure Giulia e Pierpaolo la notte di Capodanno hanno ricevuto messaggi da parenti e amici che li invitavano a fare un passo indietro nella loro relazione, in particolare la mamma di Pretelli ha detto al figlio: "volevo ricordarti che il Grande Fratello è un gioco e non sprecare questa preziosa opportunità che hai sempre sognato. Purtroppo ti devo dire che in questo ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue ali". Un amico di Giulia le ha ricordato i buoni propositi iniziali: fare il percorso da single. Solo ventiquattr'ore dopo la storia è totalmente cambiata e i due sembrano ormai essere travolti dalla passione, nonostante Pretelli poco meno di un mese fa si diceva molto preso da Elisabetta Gregoraci.