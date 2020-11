Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck schiaffeggia Enock Barwuah: provvedimenti in vista?

Provvedimento in vista contro Patrizia De Blanck? La contessa ha schiaffeggiato Enock Barwuah e stasera potrebbe essere squalificata dal Grande Fratello Vip 5. Che ieri sera, tra l'altro, ha sospeso il televoto per sanzioni disciplinari contro un concorrente.

I fan del GF Vip sono in fibrillazione: chi sarà il concorrente oggetto del provvedimento disciplinare che ha bloccato il telvoto? Nel mirino dei social era finito Andrea Zelletta, colpevole di aver dato ai coinquilini notizie provenienti dal mondo esterno. Ma ieri sera improvvisamente Patrizia De Blanck è diventata di tendenza sui social quando si è saputo che aveva preso a schiaffi Enock Barwuah, uno dei suoi "vassalli" della casa, come li chiama lei stessa. La contessa in giornata era apparsa molto nervosa, in mattinata aveva mandato a quel paese Stefania Orlando e nel pomeriggio si era ripetuta con Rosalinda Cannavò, contro la quale aveva alzato la voce senza nessun motivo, tanto che Andrea Zelletta aveva commentato "così sta diventando pesante".

L'episodio tra Patrizia De Blanck ed Enock Barwuah non è stato ripreso dalle telecamere della diretta web ma è stato raccontato dalla stessa De Blanck, a cui piace vantarsi dei suoi scatti d'ira. La prima volta lo ha raccontato mentre passeggiava nella casa sorretta da Zelletta e lo stesso Enock, rivolgendosi a Rosalinda le ha detto: "Pure due schiaffoni a Enock ho dato, per colpa sua", l'attrice ha chiesto se fosse vero ed Enock le ha risposto: "Fa nulla" ma la contessa ci ha tenuto a specificare: "Enock non fa tutte queste storie come te, non gli ho detto gallinaccio".

Poco dopo Patrizia De Blanck è ritornata sull'argomento parlando con Stefania Orlando e Dayane Mello "Io stavo parlando con Tommaso e lui si è messo davanti con le braccia aperte. Lo volevo spostare e mi sono arrabbiata molto. Gli ho dato due schiaffoni e una gomitata, poi infatti si è spostato. Hai capito?!".

Testimone oculare, per stessa ammissione della contessa, è stato Tommaso Zorzi che ne ha parlato a Maria Teresa Ruta e Oppini: "Oggi ha dato due sberle ad Enock, schiaffi pesanti, forti. Erano forti e lei era incavolata. Chiedete ad Enock. Non l'ha fatto per scherzare, erano due belle sberle. Ok che è anziana, ma nessuno l'ha obbligata. Certe volte esagera e trascende".

Nella diretta di stasera ne sapremo certamente di più: tra Andrea Zelletta che non è riuscito a tenere la bocca chiusa, Patrizia De Blanck che sbraita e schiaffeggia i concorrenti Alfonso Signorini ne ha di argomenti da trattare, senza contare che dovrà presentare ai concorrenti i nuovi coinquilini: Stefano Bettarini e Giulia Salemi.