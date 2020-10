Grande Fratello Vip 5: Patrizia De Blanck rischia l'eliminazione per colpa di un orologio?

Patrizia De Blanck potrebbe essere a rischio eliminazione dal Grande Fratello Vip 5: la contessa nella sua stanza ha un orologio e anche una bilancia, oggetti che non sono ammessi nella casa di Cinecittà.

Il regolamento del Grande Fratello Vip vieta di portare all'interno della casa una serie di oggetti tra cui l'orologio. I concorrenti da sempre sopperiscono a questa mancanza con il timer del forno ma ieri il Grande Fratello ha provato a metterli in difficoltà: Pierpaolo Pretelli è stato chiamato nel confessionale e gli è stato rivelato che l'orologio del forno era stato spostato di due ore. L'ex velino tornato nella casa lo ha riferito ai suoi coinquilini.

A quel punto Adua Del Vesco ha chiesto se il timer fosse stato messo indietro dal primo giorno: "Ma quindi oggi abbiamo pranzato alle cinque? Allora tutti i giorni abbiamo fatto le cose in ritardo? Eppure non mi sembrano le due di notte, è assurdo, ma ci conviene andare subito a dormire" ha detto. Enock Barwuah ha invitato la contessa ad andare a dormire perché tardi ma la De Blanck aveva il suo asso nella manica.

Patrizia ha confidato sottovoce al fratello di Mario Balotelli di avere un orologio nella sua stanza "Le due? Che ore sono? Sballato? No, non è vero, vai a vedere che non è vero. Non hanno cambiato nulla, l'orario è quello giusto io ho l'orologio". Inoltre la contessa avrebbe chiesto a Enock se voleva pesarsi perché nella sua stanza avrebbe anche la bilancia.

Qualcuno si chiede se questo potrebbe costare la squalifica a Patrizia De Blanck, la violazione del regolamento è palese ma in questa edizione alla contessa sono state perdonate anche frasi omofobe e razziste. La contessa sui social viene considerata uno dei protetti della produzione e tutti sono convinti che anche questa volta non saranno presi provvedimenti contro la concorrente.