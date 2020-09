Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck: “Ho coltivato marijuana sul terrazzo”

Patrizia De Blanck è stata anche una coltivatrice di marijuana, pur senza saperlo. La contessa ha raccontato ai coinquilini del Grande Fratello Vip 5 di averlo fatto, sul proprio terrazzo, anche se in realtà senza saperlo. Gli aneddoti della contessa stanno tenendo viva la conversazione di questa edizione VIP del reality di Canale 5, divertendo sia il pubblico da casa che i suoi compagni di avventura.

La contessa ogni giorno ha una storia da raccontare ai suoi coinquilini, due giorni fa Patrizia De Blanck ha detto di aver mangiato un topo intero quando era una concorrente dell'Isola dei Famosi, oggi ha raccontato un aneddoto relativo al giardino proibito sul terrazzo di casa.

"Pensa quanto sono ingenua. Un mio amico va in Colombia e mi dice: 'Ti ho portato dei semi di una pianta meravigliosa che fa dei fiori stupendi - dice Patrizia iniziando a raccontare la storia - Io pianto i semi in terrazza e cominciano a crescere le piante, sempre più alte. Una specie di foresta. Delle piante meravigliose. Mi chiedevo: 'Ma quand'è che farà i fiori?'. I fiori non uscivano mai, ma c'erano queste foglie che diventavano sempre più lunghe, la foresta sempre più fitta".

Le piante continuavano a crescere, la contessa evidentemente ha il pollice verde, fino a quando non è arrivato il giardiniere: "Due volte all'anno viene il giardiniere. Viene il giardiniere a casa. Sale sul terrazzo, vede la foresta e mi guarda in modo strano. Io gli dico: 'Hai visto che belle queste piante? Faranno dei fiori meravigliosi'. Che figura di merda. Mentre io parlavo, lui mi guarda sempre più così. Poi mi fa: 'Contessa ma lei sa che cosa sono queste piante?' E io: 'Sì, sono delle piante che mi ha portato un mio amico dalla Colombia, sono delle piante che devono fare un fiore meraviglioso'. Lui: 'No, non è quello che pensa lei, questa è marijuana'. Vedi? A volte per ignoranza fai delle cose. Mi sono così incazzata che ho cominciato a strapparle tutte dalla terra".

Stasera il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini torna in prima serata su Canale 5. Nel corso della puntata entreranno la showgirl e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci, la presentatrice Stefania Orlando, il giornalista Paolo Brosio, lo scrittore Fulvio Abbate, l'attrice Myriam Catania, l'influencer Denis Dosio, la modella Francesca Pepe, Francesco Oppini, la conduttrice Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria.