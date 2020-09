Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck: “Ho mangiato un topo intero”

Patrizia De Blanck durante una chiacchierata al Grande Fratello Vip 5 ha detto di aver mangiato un topo: la contessa continua ad essere la mattatrice di questa edizione del reality e questa volta ha scioccato il pubblico da casa e i suoi coinquilini quando ha detto cosa è stata costretta a mangiare mentre partecipava all'Isola dei Famosi.

Ieri sera i concorrenti erano attorno al tavolo all'ora di cena ed hanno iniziato a parlare dei cibi esotici che hanno assaggiato nella loro vita. Massimiliano Morra ha detto di aver assaggiato il formaggio con i vermi sardo e di averlo trovato buonissimo tanto da esserne diventato ghiotto. Patrizia De Blanck non ha gradito la scelta dell'attore napoletano e ha confessato cosa ha dovuto mangiare all'Isola dei famosi, quando la fame era insopportabile: "Il formaggio con i vermi mi fa schifo non lo mangerei mai. Mangiatevelo voi. Però ho assaggiato il topo, la carne di sorcio. Ero all'Isola dei Famosi e dopo una prova ho mangiato un topo. Perché? Oh, quando c'hai fame! Mia figlia ha mangiato il serpente, però alla fine quello va bene è come un'anguilla, non fa così schifo. Poi nella mia vita ho assaggiato anche la rana, ma quella è buonissima. Il topo aveva anche la coda, era proprio un topo intero capite?"

Oggi è il quinto giorno di permanenza dei concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 5 e Patrizia De Blanck e già diventata la favorita del pubblico che commenta il reality sui social. La contessa, entrata nel cast grazie ad un cachet che secondo i rumors si aggira sui centomila euro, piace per il suo linguaggio senza freni: appena entrata nella casa ha dato dello "stronzo" a Tommaso Zorzi reo di averla definita "nobile decaduta" durante un'intervista a Chi. Subito dopo ha provato a convincere a Flavia Vento a restare nella casa "perché i cani stanno meglio senza di te" e ieri si è divertita fare la doccia a Enock Barwuah e Pierpaolo Pretel, invitandoli senza successo a levarsi il costume. Al GF Vip 5, la Contessa Patrizia De Blanck ha fatto furore con il suo nudo integrale andato in onda per un errore di regia durante una puntata di Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D'Urso.

Patrizia De Blanck ha partecipato alla sesta edizione de L'Isola dei famosi. Il reality condotto da Simona Ventura era ambientato sull'arcipelago di Cayos Cochinos in Honduras. La contessa sbarcò il 20 ottobre 2008 in qualità di riserva e fu eliminata nella puntata del 17 novembre 2008. L'edizione fu vinta da Vladimir Luxuria che sconfisse in finale Belén Rodríguez e Carlo Capponi, un bidello universitario che faceva parte del gruppo dei non famosi.