Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck furiosa con Giulia Salemi dopo la nomination: “Stai lontana da me”

Patrizia De Blanck è finita per la prima volta in nomination al Grande Fratello Vip 5 ma non l'ha presa bene e ha chiesto a Giulia Salemi di stare lontana da lei.

Al Grande Fratello Vip 5 la nomination ha fatto infuriare Patrizia De Blanck: la contessa non ha perdonato Giulia Salemi e Adua Del Vesco che con i loro voti le faranno provare per la prima volta il brivido della quasi eliminazione.

Ieri sera al Grande Fratello Vip 5 si è consumato il dramma di Patrizia De Blanck: la contessa è stata nominata per la prima volta ed ha reagito in maniera furiosa contro Adua Del Vesco e soprattutto Giulia Salemi colpevoli di averla scelta, come potete vedere in questo video. La puntata di lunedì è stata carica di tensione grazie soprattutto alle clip montate dalla regia che hanno portato a numerose discussioni, alla fine della serata, era quasi l'una di notte, sono arrivate le nomination: gli uomini hanno votato Francesco Oppini, le donne Patrizia De Blanck grazie a Stefania Orlando, Giulia Salemi e Adua Del Vesco.

Subito dopo la fine della puntata la contessa ha iniziato a urlare contro le due ragazze che l'avevano nominata, in particolare la De Blanck ha accusato di lesa maestà l'influencer alla quale ha detto: "Quella mi ha nominata? Ma come si è permessa che è appena arrivata?". Giulia e gli altri concorrenti la guardavano stupiti, la Salemi ha spiegato che non era un attacco alla sua persona ma la De Blanck ha continuato a sbraitare: "Non la voglio vicino a me quella. Vattene, non ti voglio neanche vedere. Stai lontana da me, stai lontanissima. Io sono due mesi che sono qua". Giulia ha provato a calmarla: "Ma Patrizia sono andata a esclusione, perché le altre sono in stanza con me. Te l'avevo detto che non c'era niente di personale".

Patrizia De Blanck non ha voluto sentire ragione, secondo il suo pensiero lei non deve essere eliminata perché sta nella casa da due mesi, come tutte le donne che Giulia era chiamata a votare. "Voi due cancellate il mio nome per sempre dalle vostre cose. Non voglio neanche sapere chi sei, non mi parlare, non mi frega niente dì quello che ti pare. Non vi parlerò mai più", ha detto alla Salemi e ad Adua del Vesco, concorrente che la contessa ha votato varie volte.

Giulia Salemi ha motivato la nomination della contessa così "Perché è permalosa", Adua Del Vesco ha detto "Lei può dire qualsiasi cosa su tutti e quando le viene fatto un appunto, lei sbotta", a quanto pare non avevano tutti i torti. Il televoto di venerdì non eliminerà nessuno, il meno votato andrà automaticamente in nomination per la diretta di lunedì