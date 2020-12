Grande Fratello Vip 5, da Filippo Nardi alla sorella di Elettra Lamborghini: chi sono i nuovi concorrenti

Al Grande Fratello Vip 5 presto entreranno nuovi concorrenti: il settimanale Chi ha anticipato il nome di sei VIP che varcheranno la porta di Cinecittà in attesa che gli attuali coinquilini decidano il loro destino.

Dieci giorni fa Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento del Grande Fratello Vip 5, il programma non terminerà a dicembre ma a febbraio, precisamente lunedì 8 febbraio. Ai concorrenti che sono nella casa è stata data la possibilità di continuare il reality o lasciarlo, coloro che decideranno di andare via il 7 dicembre non pagheranno nessuna penale.

Nella casa è previsto l'arrivo di almeno nove nuovi concorrenti, ieri sera è entrato Cristiano Malgioglio che ha portato subito una ventata di allegria. Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha svelato il nome di 6 nuovi concorrenti: la showgirl ed ex Isola dei Famosi Samantha De Grenet; l'influencer e stilista Ginevra Lamborghini; Carlotta Dell'Isola ex concorrente di Temptation Island 8; Andrea Zenga, ex concorrente di Temptation Island Vip 2018 e figlio dell'ex portiere della nazionale italiana Walter; l'ex iena Filippo Nardi e Mario Ermito, ex concorrente del Grande Fratello Vip 12.

Dopo l'ingresso di Cristiano Malgioglio nella casa ieri la puntata si è conclusa con le nomination, i concorrenti al televoto sono: Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I vipponi non sanno che non ci sarà eliminazione, il più votato sarà immune dalle nomination di venerdì 4 dicembre.