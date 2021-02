Grande Fratello Vip 5, Myriam Catania e Mario Ermito: colpo di fulmine dietro le quinte?

Tra Myriam Catania e Mario Ermito sarebbe scoppiato l'amore dietro le quinte del Grande Fratello Vip 5: la notizia lanciata da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha colto di sorpresa gli spettatori del reality soprattutto perchè la doppiatrice è fidanzata con il pubblicitario francese Quentin Kammermann.

L'ultimo gossip del Grande Fratello Vip 5 riguarda due concorrenti che non si sono conosciuti all'interno della casa di Cinecittà ma negli studi televisivi, stiamo parlando di Myriam Catania e Mario Ermito. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia tra i due sarebbe scoppiato l'amore, sul sito Giornalettismo si legge che il legame è noto a tutti i fuoriusciti del programma presenti alle dirette dallo studio il lunedì e il venerdì.

Myriam Catania ha partecipato alla prima parte del reality, la doppiatrice è poi uscita in seguito al televoto anche perché soffriva per la mancanza del compagno, il pubblicitario francese Quentin Kammermann dal quale ha avuto nel 2017 il piccolo Jacques. La notizia per il momento non ha trovato conferma anche perché non si ha nessuna notizia ufficiale di una rottura tra Myriam e il suo compagno. Mario Ermito ha partecipato alla seconda parte del reality ma è uscito dopo poche settimane raccogliendo solo un misero 1% tra i telespettatori che parteciparono al televoto.

Stasera i due protagonisti del gossip dovrebbero essere presenti in studio durante la diretta del Grande Fratello Vip 5, ma intanto Mario Ermito, raggiunto da Fanpage, ha categoricamente smentito il gossip.