Grande Fratello Vip 5: Maria Teresa Ruta e il perfido scherzo di Guenda, a letto con Pierpaolo Pretelli

Maria Teresa Ruta è stata vittima di uno scherzo organizzato da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5. La figlia Guenda e Pierpaolo Pretelli si sono fatti trovare a letto mentre una furiosa Elisabetta Gregoraci urlava di gelosia. La Ruta è rimasta pietrificata ed è scoppiata a piangere "pensando alla figura di me..a di Guenda".

Lo scherzo era stato organizzato la sera prima dal trio della stanza arancione composto da Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Pierpaolo Pretelli. Dopo essersi accordata con il "gancio" Guenda, i ragazzi hanno deciso di fare uno scherzo a Maria Teresa Ruta: Guenda e Pierpaolo si sarebbero fatti trovare a letto da Elisabetta Gregoraci che a quel punto avrebbe fatto una scenata di gelosia chiamando in causa l'ignara vittima. Guenda ha preparato il terreno la sera stessa "mamma Tommaso mi ha guardata in un certo modo" ha detto e Maria Teresa Ruta che l'ha invitata a farsi i fatti propri.

La trappola, attesissima sui social, è scattata dopo pranzo, qui potete vedere il video. I tre organizzatori hanno dato il via, Guenda ha detto di essere stanca ed è andata a letto, Pierpaolo si è allontanato mentre Maria Teresa ha iniziato a pulire la cucina.

Poco dopo è scoppiato il finimondo, Elisabetta ha iniziato a urlare contro i due e in particolare con Pierpaolo: "prima mi rompi il ca..o in trasmissione e poi fai queste cose", Guenda si giustificava mentre la Ruta assisteva alla scena pietrificata. Dopo qualche minuto di caos Maria Teresa si è allontanata in lacrime e i ragazzi hanno deciso di terminare lo scherzo, le sono andati incontro urlandole "sei su scherzi a parte" e, come nella tradizione dello show di Italia 1, si sono beccati gli insulti della vittima che ha tirato un sospiro di sollievo e poco dopo ha detto "io mica pensavo a Pierpaolo pensavo alla figura di mer.a di Guenda".

Patrizia De Blanck ha assistito allo scherzo, si è divertita ma ha puntualizzato: "io l'avrei fatto durare di più, tanto Maria Teresa mica moriva"