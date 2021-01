Grande Fratello VIP 5, Maria Teresa Ruta crolla: "Mi sono rotta! Mandatemi via!" (VIDEO)

Maria Teresa Ruta ieri ha avuto un crollo nervoso, per la prima volta dopo quattro mesi di Grande Fratello Vip 5: la conduttrice televisiva è stata tutta la giornata sotto pressione dopo la nomination a Cecilia Capriotti e a ora di cena è corsa in piscina urlando "se volte cacciatemi".

Ieri sera il Grande Fratello Vip 5 ha scritto un'altra brutta pagina dovuta alla stanchezza di molti concorrenti dopo il prolungamento del reality. Maria Teresa Ruta per la prima volta ha perso il controllo dopo una serie di provocazioni di Cecilia Capriotti con la quale aveva litigato dopo la nomination di lunedì sera.

La crisi di Maria Teresa Ruta è arrivata a ora di cena quando Giulia ha chiesto chi aveva russato la notte precedente e Carlotta ha puntato il dito contro la Ruta. È stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, la Ruta è uscita di corsa andando prima nel salotto e poi nella piscina, subito inseguita da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, i primi a capire che la loro amica stava per avere una crisi. Una volta raggiunta la piscina la conduttrice televisiva ha urlato "Basta! Mi sono rotta i cog...ni. Basta! Dormo in lavatrice così non rompo i cog...ni a nessuno. Nessuno mi deve sopportare ca..o! Sono una persona, se sbaglio pago, votatemi e mandatemi in nomination. Basta!". Abbracciata e confortata da Zorzi, la Ruta è rimasta con la Orlando che ha preferito non lasciarla da sola.

Cecilia Capriotti in cucina ha provato a tirarsi fuori dalla discussione: "Ma perché Carlotta ha detto che russava? Siamo state delicate, non abbiamo detto nulla. Carlotta poverina lo sai che è spontanea". Subito dopo ha fatto la parte della vittima quando Zorzi le ha detto: "Hai un po' esagerato. Non le parli, le hai risposto male stamattina. Lei è stata il pungiball di tutti". La Capriotti gli ha risposto "da essere io offesa, adesso è offesa lei. Tommaso non voglio sentirti. Non ci casco. Sono i giochetti che fate, mi dispiace. Sono io che sono offesa con lei, è tutto il giorno che sto male, ma come ti permetti a giudicare la mia reazione. Io ho le reazioni che voglio". Cecilia si è sentita tradita da Maria Teresa Ruta che l'ha nominata dopo che l'attrice le aveva raccontato dei suoi disturbi alimentari "una cosa che non avevo raccontato neanche a mia madre" ma che ha rivelato dopo dieci giorni di Grande Fratello a microfoni aperti.

Una volta calmatasi, Maria Teresa è tornata in cucina dove è stata abbracciata dalla maggior parte dei coinquilini. Poco dopo Cecilia, che in questo periodo ha provato a legarsi sia a Zorzi che alla Mello conoscendo il "potere" delle rispettive fanbase al televoto, ha deciso di chiarire con la Ruta dicendole che ha vissuto la nomination come un tradimento. La Capriotti 44 anni, dice di vedere la Ruta, 60 anni, come una madre.