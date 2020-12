Grande Fratello Vip 5: Maria De Filippi e Natalia Paragoni ospiti stasera su Canale 5

Maria De Filippi è l'ospite a sorpresa che, stasera su Canale 5, si collegherà con il Grande Fratello Vip 5, anche se nella casa di Cinecittà è previsto l'arrivo anche di qualcuno che deve spiegare un certo regalo di Natale.

La ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip 5 vedrà infatti l'atteso confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, dopo l'ambiguo regalo con un altrettanto ambiguo biglietto. L'ex tronista è apparso all'inizio destabilizzato poi, dopo un rapido confessionale, si è tranquillizzato sostenendo che la sua fidanzata è solo arrabbiata per l'allungamento del programma. Molti sono convinti che lo scopo di Natalia era attirare l'attenzione sul fidanzato e avere un passaggio in prima serata su Canale 5, stasera sapremo la verità.

Quanto a Maria De Filippi, parlerà con i Vipponi attraverso un collegamento telefonico come già fece Barbara D'Urso qualche settimana fa. Nella pagina social del programma che annuncia l'arrivo della conduttrice di Amici si legge: "In Casa è stata nominata a gran voce da Tommaso e Cecilia e ora è pronta a fare la sua apparizione: Maria De Filippi ospite speciale della puntata di questa sera di". Non è chiaro come si svolgerà l'intervento della conduttrice che pare non abbia concordato nulla con Signorini. Maria conosce alcuni concorrenti del programma: Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Sonia Lorenzini hanno partecipato a Uomini e Donne mentre Carlotta Dell'Isola e Andrea Zenga hanno preso parte a Temptation Island, la prima alla versione classica, il secondo a quella VIP.

La puntata di oggi dovrebbe affrontare anche gli insulti di Samantha de Grenet a Stefania Orlando e di Sonia Lorenzini a Rosalinda Cannavò. Stasera è prevista l'uscita di uno dei quattro concorrenti in nomination: Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, Sonia e Samantha.