Grande Fratello Vip 5, la mamma di Giulia Salemi: "vedo mia figlia felice e spensierata"

La mamma di Giulia Salemi ha deciso di rompere il silenzio sulla relazione tra la figlia e Pierpaolo Petrelli all'interno del Grande Fratello Vip 5. Intervistata dal settimanale Chi Fariba Tehrani ha detto che vede sua figlia felice ma la verità si saprà solo al di fuori del reality.

Giulia Salemi prima di entrare nella casa di Cinecittà si era fatta promettere dalla madre che non avrebbe interferito nel suo percorso. Durante l'esperienza dell'influencer al Grande Fratello VIP 3, Fariba Tehrani aveva provato a convincere la figlia a non impegnarsi con Francesco Monte, con cui la Salemi ha avuto una relazione durata pochi mesi.

Giulia ci è ricascata anche questa volta: entrata nella quinta edizione del Grande Fratello Vip con l'intenzione di non legarsi a nessuno, da alcune settimane ha iniziato una relazione con Pierpaolo Pretelli, rapporto osteggiato dalla famiglia dell'ex velino che le avrebbe preferito Elisabetta Gregoraci, come hanno fatto sapere esplicitamente nei vari talk show in cui sono intervenuti.

Fariba Tehrani non è rimasta indifferente alle critiche che sono state rivolte alla figlia e al settimanale CHI ha voluto dire la sua sulla relazione tra Giulia e Pierpaolo, parole molto assennate che parlano di un rapporto che sta nascendo ma avrà la prova del fuoco solo quando sarà terminato il reality: "Giulia ha 27 anni e se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altri versi è ancora un'adolescente, vive di istinto e di passione che a volte possono prendere il sopravvento sulla ragione. Non so se possiamo parlare d'innamoramento, è troppo presto, ma per ora la vedo felice e spensierata".

A proposito dello stato di confusione di Pierpaolo Petrelli che è passato dall'innamoramento pazzo per la Gregoraci all'infatuazione per Giulia in poche settimane Fariba dice "Non mi stupisce minimamente che Pierpaolo, che è un giovane ragazzo di 30 anni, possa essere confuso. Nella casa vivono in una bolla, quando sarà fuori avrà modo di schiarirsi e idee e capire dove lo guideranno i suoi veri sentimenti. Io sarò pronta in ogni caso ad abbracciare e a sostenere mia figlia".

Nella sua intervista la mamma di Giulia spezza una lancia a favore di mamma Margherita, madre di Pierpaolo, molto criticata dai fan della coppia per aver espresso i suoi dubbi in diretta televisiva: "Mi sembra troppo l'accanimento verso la signora che, in fondo, non ha detto niente di male, ma alcuni fan l'hanno fraintesa e l'hanno attaccata, mi è dispiaciuto per lei. Invito caldamente tutti i fan a mantenere il rispetto sia per la signora Pretelli, sia per Elisabetta Gregoraci e sono sicura che Giulia la pensa come me".

