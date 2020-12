Grande Fratello Vip 5: lite furibonda tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Una lite ha sconvolto la casa del Grande Fratello Vip 5 dopo quella tra Giulia e Cecilia: è quella tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, i "migliori amici" di questa edizione.

A far scoppiare il furibondo litigio è stata una parola - psicopatica - che l'influencer milanese ha rivolto alla Orlando e che ha evidentemente riportato alla mente lo scontro con Samantha De Grenet.

In discussione al momento, come ben si comprende dalla clip integrale, c'era la coreografia che Tommaso Zorzi ha approntato per competere durante la puntata di Capodanno con i rivali capeggiati da Maria Teresa Ruta. Ma i continui ripensamenti del ragazzo hanno cominciato a stancare la fedele amica che non è riuscita a non esprimere i propri dubbi sulla buona riuscita dell'ambizioso progetto.

Tommaso Zorzi, furente, ha proposto allora di abbandonare la direzione del balletto per offrirla a Stefania Orlando ma il gesto, evidentemente provcatorio, ha indispettito ancor di più la showgirl romana.

Nel frattempo le urla hanno attirato in cucina diversi concorrenti, tra cui Cecilia Capriotti che, pur accusata immediatamente sui social dai fan della coppia soprannominata #zorzando, è riuscita alla fine a farli ragionare. Poco dopo, infatti, una chiacchierata chiarificatrice e un abbraccio hanno sancito la pace tra la Orlando e Zorzi.