Grande Fratello VIP 5, lite tra Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi: "A te non ti saluto, str...o!"

Patrizia De Blanck ha negato il saluto a Tommaso Zorzi appena entrati nella casa del Grande Fratello Vip 5, per via di un'intervista in cui l'aveva definita 'nobile decaduta'.

Prima lite del Grande Fratello Vip 5 tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Blank: la contessa infatti non ha per niente gradito l'essere stata definita dall'influencer 'nobile decaduta' nel corso di un'intervista al settimanale Chi.

Quando circa quindici giorni fa era uscita l'intervista di Tommaso Zorzi al settimanale Chi era facile prevedere una reazione di Patrizia De Blanck: l'influencer parlando della contessa aveva detto "Lei è un po' un personaggio del Gattopardo. La nobile decaduta, quel vecchio stampo lì". La De Blanck aveva appena varcato la soglia della casa e Zorzi le è andato incontro per salutarla, come si vede nella clip di Mediaset che ha immortalato il momento, ma lei: "Tu sei quello che sparla di me, perciò non ti saluto". Mentre gli altri concorrenti si chiedevano cosa fosse successo tra i due coinquilini Patrizia ha continuato: "tanto ho letto il pezzo che hai fatto. Fai i pezzi senza conoscermi e dai degli asserti che non esistono perciò non ti saluto".

Tommaso Zorzi ha provato a giustificarsi "ti giuro che non so a cosa ti riferisci" ma la contessa non si è lasciata incantare dal suo sorriso e ha continuato "lo sai chi è il Gattopardo, io sono caduta non decaduta". Mentre Zorzi ha continuato a negare di aver detto queste cose al settimanale, è intervenuto Alfonso Signorini che ha chiesto alla De Blanck di non credere a tutto quello che scrivono i giornali, Chi compreso. Patrizia De Blanck però ha voluto l'ultima parola: "Decaduta de che? Non mi pare che sono tanto decaduta, str...o" e subito dopo: "Così bello, così str...o, hai rotto i cog...ni" e per sottolineare che non ha dimenticato nomina Tommaso Zorzi.