Grande Fratello Vip 5, le lacrime di Giulia Salemi per gli attacchi dalla famiglia di Pierpaolo Pretelli

Gli attacchi della famiglia di Pierpaolo Pretelli hanno spinto alle lacrime Giulia Salemi, dopo una puntata un po' complessa per l'influencer italo-persiana, che l'ha vista anche protagonista di un confronto "intimidatorio" con Elisabetta Gregoraci.

Nonostante nelle scorse settimane mamma Margherita avesse già preso parte al Grande Fratello Vip 5 in prima serata per esprimere al figlio, Pierpaolo Pretelli, le proprie riserve a manifestazioni affettuose così esplicite, nella casa più spiata d'Italia, verso Giulia Salemi, negli ultimi giorni anche il fratello dell'ex velino, Giulio, in un'intervista ha voluto dire la sua sulla nuova "amicizia speciale" nata a pochi giorni dall'uscita dal reality di Elisabetta Gregoraci, ovvero colei che fino a quel momento era stata destinataria di tutte le tenere attenzioni del Pretelli.

Se la mamma era stata più gentile nei confronti dell'influencer, Giulio Pretelli non è andato tanto per il sottile dichiarando apertamente che sì, la famiglia preferiva la relazione (mai esistita) con la Gregoraci.

Per tutta la diretta Giulia Salemi ha cercato di non lasciar trasparire la propria amarezza, ma una volta salutato lo studio di Canale 5 si è lasciata andare tra le braccia di Pierpaolo Pretelli, sciogliendosi in un pianto. Ribandendo tuttavia di non voler spendere troppe parole sull'accaduto, anche per evitare il ripetersi di attacchi da parte della famiglia o di altri fuori dalla casa del GF Vip.

"Non voglio parlarne, non voglio alimentare nulla. Voglio chiudere la cosa, smorzarla. Voglio che tu capisca che sono forte e che sono abituata a essere fraintesa" ha detto la Salemi a Pretelli, che ha chiosato "Si ricrederanno tutti".